San Isidro: Capturan a sujeto que intentó robar celular a pasajera en cuestión de minutos

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de serenazgo de la Municipalidad de San Isidro capturaron a un delincuente que intentó robarle el celular a una pasajera de un bus. Al resistirse al robo, el sujeto agredió a otros usuarios del medio de transporte. El hecho fue impedido por personal del municipio logrando su captura en minutos.

Capturan a sujeto en bus

Una joven fue atacada violentamente por un sujeto al intentar robarle su teléfono celular cuando este se encontraba al interior de un bus de transporte público.

El hecho ocurrió a plena luz del día el pasado domingo 22 de febrero cuando el sujeto intentó cometer el delito. La joven, al resistirse al robo, fue golpeada por el criminal. La misma situación ocurrió con ortos pasajeros que intentaron ayudarla.

Por coincidencia, el bus se detuvo en el módulo de serenazgo de la Municipalidad de San Isidro ubicado en el cruce de República de Panamá con Aramburú, alertando del hecho al personal de serenazgo.

Ante ello, el personal municipal procedió a activar un plan de control conformada por serenos y policías. Así, se permitió rodear la unidad de transporte y reducir al atacante. Posteriormente, fue trasladado hacia el interior del módulo en donde fue reducido.

Víctima logró salir ilesa ante el intento de robo

De acuerdo al testimonio de la víctima, indicó que este mantuvo su celular muy cerca a ella y con mucha fuerza pese a que el criminal forcejeo el teléfono con la intención de robarlo.

Indicó que comenzó a alertó a los otros pasajeros del hecho delictivo y los usuarios lograron apoyarla, incluso lograron capturarlo momentáneamente.

En su intento de zafarse de los otros usuarios, el criminal comenzó a golpear a los otros pasajeros del bus entre los que están incluidos personas de la tercer edad. "Le ha golpeado a ellos, me ha golpeado a mi, me ha tumbado al piso", indicó la agraviada.

Gracias a la cercanía y rápida intervención del personal de serenazgo, se permitió capturar al sujeto el cual fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción.