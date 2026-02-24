¡Atención! El calor extremo también puede matar a tus mascotas si no las proteges

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Alertan sobre los peligros del golpe de calor en animales

Identificar los síntomas, evitar exposición al sol intenso y mantener hidratados a los animales de compañía son medidas fundamentales para prevenir emergencias.

Golpe de calor en Mascotas
24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/02/2026

El golpe de calor se caracteriza por el aumento de la temperatura corporal de perros y gatos al punto que su organismo no puede regularla por sí mismo. Puede causar daño severo e incluso la muerte en perros, gatos y otros animales si no se actúa a tiempo.

A diferencia de los humanos, los animales no pueden regular su temperatura sudando por toda la piel. En su lugar, liberan calor a través del jadeo, las almohadillas de las patas y algunas zonas con menos pelo. Si estas "válvulas" no son suficientes cuando hace mucho calor, la temperatura corporal puede elevarse rápidamente y desencadenar un golpe de calor.

Ante el incremento de la temperatura, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este (DIRIS LE), a través de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosisha, ha reforzado su capacidad de respuesta para tratar cuadros de golpe de calor en mascotas afectadas por el clima extremo.

Signos de alerta en mascotas:

  • Los signos de alerta que todo dueño debe conocer incluyen jadeo excesivo y difícil de calmar.
  • Salivación abundante.
  • Encías muy rojas o azuladas.
  • Desorientación, debilidad marcada, vómitos e incluso desmayos.

¿Qué hacer si sospechas un golpe de calor?

Ante cualquiera de estas señales, los expertos recomiendan trasladar de inmediato a un lugar fresco y ventilado, comenzar a refrescarlo con agua fresca (no helada) en zonas como el vientre, las axilas y las patas, sin usar hielo directamente sobre el cuerpo.

Golpe de calor en gatos: cómo detectarlo y qué debes hacer | Tiendanimal

Prevención:

  • Evitar pasear a tu perro o gato en las horas más calurosas (generalmente entre las 10 a.m. y 4 p.m.).
  • Nunca dejar a un animal encerrado en un auto, terrazas, patios sin sombra o espacios sin ventilación, ya que ahí la temperatura puede subir rápidamente.
  • Mantener siempre agua limpia disponible y asegurarse de que el lugar donde descansa tenga buena ventilación puede marcar la diferencia entre una tarde tranquila y una emergencia.

Algunas razas de perros, especialmente aquellas con hocicos cortos o braquicéfalos (pug, bulldog, bóxer, shih tzu, Boston terrier), animales con sobrepeso y mascotas muy jóvenes o de edad avanzada, son más vulnerables al calor y requieren cuidados aún más estrictos.

El golpe de calor es una emergencia que puede costarle la vida a tu mascota si no se reconocen los síntomas y se toman medidas preventivas. Actuar con rapidez y responsabilidad puede salvar vidas y garantizar que nuestras mascotas disfruten del verano sin poner en riesgo su salud.

