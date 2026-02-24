Retorno a clases seguro: ATU habilita LINK para saber si la movilidad escolar de tus hijos está autorizada

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A puertas del inicio del años escolar 2026 en instituciones públicas y privadas un aspecto importante es la movilidad en la que se trasladan algunos de los estudiantes. Por esta razón en la siguiente nota te explicamos a detalles cómo puedes verificar si los conductores y vehículos que trasladan a tus hijos se encuentran autorizados.

Movilidad escolar más segura

A fin de que los padres de familia puedan garantizar la seguridad de sus hijos en su traslado a sus centros educativos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha habilitado un link de acceso público mediante el cual pueden verificar si es que el vehículo y el conductor contratado se encuentran autorizados por la entidad.

Hay que recalcar que contratar una movilidad escolar es una decisión netamente responsable, ello demanda a que cuente con permisos vigentes y medidas de seguridad que exige la normativa así como un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

No obstante hay diversos casos en donde quienes ofrecen este tipo de servicio lo realizan desde la informalidad y sin la autorización adecuada sin declarar el uso de un vehículo ante las compañías aseguradoras.

Es en este contexto en que la ATU ha informado que para realizar la consulta sobre el vehículo que quieras verificar si cuenta o no con autorización deberás ingresar al este enlace. Para ello deberás colocar la placa de rodaje de la unidad móvil.

Lo que aparecerá en el link de la ATU

En el caso en el que el vehículo se encuentre autorizado te aparecerá la fecha de vigencia de dicha habilitación. Además, se mostrarán los datos del titular del vehículo: número de documento e identificación o razón social. Asimismo, la tarjeta única de circulación incluyendo la fecha de emisión y de vencimiento.

Por su parte, el conductor deben ingresar a este enlace y colocar el número de documento de identidad del conductor. Aquí podrá verificar la fecha de su vigencia. De igual forma se mostrarán los datos del titular de la autorización y de la credencial.

Como vemos, a poco del inicio del año escolar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó un link de acceso público mediante el cual losm padrse de familia podrán verificar si es que el vehículo y el conductor contratado que realiza la movilidad de sus hijos se encuentran autorizados por la entidad a fin de brindar total seguridad.