Minería ilegal: Autoridades erradican campamentos y un socavón dentro de la Reserva Nacional San Fernando

La lucha contra la minería ilegal volvió a tener un golpe importante en la región Ica. Un operativo conjunto permitió la destrucción de nueve campamentos rústicos dentro de la Reserva Nacional San Fernando, en la provincia de Nasca.

La intervención se realizó en el cerro Huaricangana y contó con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Además de los campamentos, las autoridades eliminaron implementos utilizados para la actividad ilícita, como bidones de agua y combustible, así como un socavón de aproximadamente 1.7 metros de alto por 1.5 metros de ancho.

Protección de un ecosistema clave

El Sernanp destacó que la erradicación de la minería ilegal en esta zona es crucial por su valor ecológico. La reserva alberga tillandsiales, especies de plantas que cumplen un rol fundamental en el corredor biológico y sirven de alimento para los guanacos que transitan entre la sierra y la franja costera.

La acción conjunta buscó reducir la presión de la minería ilegal sobre estos ecosistemas frágiles, que son esenciales para mantener el equilibrio de la fauna silvestre en la región.

Estrategia sostenida contra delitos ambientales

El Sernanp remarcó que este operativo forma parte de una estrategia permanente para enfrentar la minería ilegal dentro de áreas naturales protegidas. Esta actividad fuera de la ley, representa una de las principales amenazas para las áreas naturales protegidas del Perú, debido a la degradación del suelo, la alteración de ecosistemas y el impacto directo sobre la flora y fauna.

"Con este tipo de intervenciones, el Estado peruano reafirma su compromiso de continuar su lucha frontal contra los delitos ambientales y de seguir conservando nuestra biodiversidad, los recursos naturales y el futuro del país", señaló la entidad.

La Reserva Nacional San Fernando

Con una extensión de 154,716 hectáreas, la reserva se ubica entre los distritos de Santiago (Ica) y Changillo, Nasca y San Juan de Marcona (Nasca). Su objetivo principal es conservar la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros del sur del país. Alberga especies como lobos marinos, nutrias, pingüinos y cetáceos, además de fauna típica de la sierra como guanacos, zorros, pumas y cóndores.

El operativo en San Fernando refleja la presión constante que la minería ilegal ejerce sobre los ecosistemas frágiles del país. La acción conjunta de instituciones estatales busca enviar un mensaje claro: la protección de la biodiversidad y de las áreas naturales es una prioridad frente a los delitos ambientales.