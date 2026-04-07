Senamhi alerta fuertes lluvias en cuatro regiones para las próximas horas: Estas son las provincias en posible riesgo

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en cuatro regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo Ante Lluvias Extremas N.º 097-2026, se esperan precipitaciones de nivel de "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del miércoles 8 de abril en las regiones de Amazonas, Arequipa, Loreto y Puno. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas: Bagua y Condorcanqui. Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo y Requena. Puno: Lampa y San Román.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En selva norte se esperan lluvia y/o chubasco de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, en sierra sur se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/ThDwi7AgsZ — Senamhi (@Senamhiperu) April 7, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad y hasta de fuerte intensidad en la sierra sur, este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento, iniciándose durante la tarde y prolongándose hacia la noche y/o madrugada.

Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur.

Del mismo modo, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad principalmente en la selva norte, y de ligera a moderada intensidad en zonas de la selva central y sur, acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas durante la tarde/noche y en horas de la madrugada. Para la costa norte y centro se prevé lluvia dispersa de ligera intensidad.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.