Universitario pierde a dos figuras clave para el debut en Copa Libertadores ante Deportes Tolima

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de vencer al rival de toda la vida en la última edición del clásico del fútbol peruano, Universitario viajó hacía la ciudad de Ibagué para su esperado debut en la Copa Libertadores donde enfrentará a Deportes Tolima este martes 7 de abril desde las 9:00 p.m.

Universitario sufrió dos sensibles bajas para el debut en Libertadores

Y aunque todo parecía indicar que el triunfo ante Alianza Lima no había dejado ningún lesionado, lo cierto es que en las últimas horas se confirmó las dos sensibles bajas del cuadro crema para este partido. Esto se dio a conocer luego que no superara sus dolencias por lo que terminaron quedando fuera de la lista de convocados.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta quien indicó que luego de la charla técnica realizada en el hotel de concentración, el entrenador Javier Rabanal decidió dejar de lado a Andy Polo y Lisandro Alzugaray al no haberse recuperado de las lesiones que venían arrastrando.

"Ya terminó la charla hace un rato en Universitario y hay novedades. No se recuperaron Andy Polo y Lisandro Alzugaray. Los dos salen de lista y no van a ser parte del partido de esta noche ante Deportes Tolima", indicó el hombre de prensa en L1 Max.

🎙️@Gustavo_p4: "NO SE RECUPERARON ALZUGARAY Y ANDY POLO, ENTONCES QUEDAN FUERA DE LISTA".#HablemosDeMAX #universitario



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Además, el reportero de L1 Max indicó que el estadio Manuel Murillo, donde hace de local Deportes Tolima, no presentará un lleno de bandera como había indicado la prensa colombiana ya que solo se habían vendido un total de 6 mil entradas.

El récord que podría lograr Universitario

El cuadro crema tiene la gran oportunidad de arrancar con un triunfo en condición de visita e ir posicionándose de la mejor manera en su grupo de la Copa Libertadores. De acuerdo a la historia de esta competición, una victoria no solo lo pondría con chances de avanzar a octavos de final, sino que además le dará un rótulo nunca antes conseguido por otro equipo peruano.

Si la 'U' vence al elenco de Ibagué en Colombia, será el primer club de nuestro país en hacerlo y también el primero en lograr ganar de visitante en toda la historia de esta competición sudamericana.

En resumen, Universitario no podrá contar con Andy Polo y Lisando Alzugaray para lo que será el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los merengues se enfrentarán ante Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo de Ibagué.