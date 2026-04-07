Pueblo Libre: 15 heridos deja violento choque de un auto con bus de la línea 89 en plena avenida Bolívar

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente vehicular se registró en las calles de la capital y esta vez tuvo lugar en Pueblo Libre. Ahí, un bus de transporte público de la línea 89, impactó violentamente contra un auto en el cruce de la avenida Bolívar con la calle Abraham Valdelomar dejando un total de 15 heridos.

15 heridos deja violento choque en Pueblo Libre

Según testigos, el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando el vehículo intentaba cruzar esta concurrida avenida a alta velocidad. En ese momento, el bus intentó hacer lo mismo por lo que terminaron chocando entre ambos generando alarma en el lugar.

La unidad se encontraba repleta de pasajeros por lo que el accidente dejó un total de 15 heridos. De inmediato, miembros de los Bomberos acudieron a atender la emergencia logrando estabilizar a los afectados para luego poder trasladarlos a diversos centros de salud.

Según se pudo conocer, un grupo fueron trasladados a la clínica Estela Maris y otro a la Clínica Providencia. Unidades SAMU y una patrulla del serenazgo del distrito también apoyaron para el traslado de los afectados.

Bus y auto chocaron violentamente en Pueblo Libre dejando 15 heridos.

Por surte, personal de los bomberos aseguraron que ninguno de los heridos era de consideración, pero que de igual forma debían recibir atención médica inmediata. Además, entre los afectados se encontraba una mujer embarazada la cual resultó con varias contusiones.

No es la primera vez

Agentes de la Policía Nacional del Perú también acudieron al lugar de la emergencia por lo que procedieron a cerrar 3 cuadras de la avenida Bolívar para que los rescatistas puedan realizar sus labores. La idea es despejar la vía de obstáculos producidos por este incidente como el parabrisas del auto que salió volando producto del choque.

Además, vecinos de este punto de Pueblo Libre hicieron un llamado a la Municipalidad de su distrito para la instalación de semáforos en el cruce con la calle Abraham Valdelomar ya que, según indicaron, esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar.

En resumen, un violento choque se registró sobre la mañana de este martes 7 de abril en Pueblo Libre donde un auto y un bus de transporte público impactaron en la avenida Bolívar.

Producto de este incidente, 15 personas resultaron heridas las cuales fueron trasladadas a clínicas cercanas para que reciban atención médica inmediata. Además, 3 cuadras de esta concurrida vía se encuentran cerradas mientras los rescatistas continúan trabajando.