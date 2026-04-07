Murió reconocido cantante de cumbia tras su lucha contra el cáncer: Esto se sabe

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la música tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante tras su lucha contra el cáncer. Amigos y familiares le dan el último adiós al artista también conocido como el "Amo de la cumbia".

Falleció cantante, el "Amo de la Cumbia"

La industria musical se ha visto entristecida tras anunciarse la lamentable pérdida del cantante Gustavo Velásquez, también conocido como el 'Amo de la Cumbia'.

De acuerdo a los primeros reportes, el famoso artista falleció tras enfrentar durante seis años un cáncer agresivo, dejando un vacío irreparable en los escenarios y en el corazón de sus seguidores, quienes lo recuerdan por su voz inconfundible presente en diversas agrupaciones de la música ecuatoriana como Don Medardo y sus Players.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad. Gustavo no solo creó, sino que también nos enseñó a mirar con mayor profundidad y a sentir con mayor humildad", expresaron en un inicio.

Adiós al 'Amo de la Cumbia': ¿Dónde será velado?

Asimismo, los familiares de Gustavo Velásquez destacaron su talento como una forma de humildad y sencillez que "son y serán un ejemplo de cómo se construye un artista que dignificó la música y se entregó a su gente". Según precisaron, le darán el último adiós en el Camposanto Monte Olivo este 7 de abril desde las 9:00 a.m.

En su carrera, el 'Amo de la cumbia' interpretó temas conocidos como 'Pobre soy', 'Con paso fino', 'El aguajal', 'Cerveza cerveza', 'Violencia', destacando así una amplia trayectoria de aproximadamente 60 años, que lo consolidó como uno de los referentes de la cumbia en Ecuador.

¿Quién fue Gustavo Velásquez?

Gustavo Velásquez nació en 1954 en el Centro Histórico de Quito. Su debut en la música lo realizó a los 14 años, mientras aún cursaba estudios en el Instituto Nacional Mejía. Alcanzó la fama en 1967 durante su paso por Don Medardo y sus Players, convirtiéndose así en la voz insignia de la agrupación de cumbia.

También se le conoce como un artista versátil que se formó con la soprano Blanca Hausser, lo que le permitió incursionar no solo en la cumbia, sino también en la salsa, mambo y canción social, llegando a colaborar con: Los Reyes del Norte, Sonora Los Paladines, Los Bravos de Manabí.

Con su magistral interpretación de "Mi amigo el cóndor", el maestro obtuvo un histórico segundo lugar en 1987 al representar su país en el Festival OTI en Lisboa, Portugal.

La partida de Gustavo Velásquez, también conocido como el 'Amo de la Cumbia', deja un vacío en la música ecuatoriana, pero también un legado que perdurará en cada interpretación. Los restos del cantante serán velados el 7 de abril en camposanto Monte Olivo.