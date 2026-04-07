Elecciones 2026: Ministerio Público desplegará 6 000 fiscales para el cumplimiento de la legalidad este 12 de abril

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A cinco días de celebrarse la primera vuelta electoral en todo el Perú, desde el Ministerio Público confirmaron este martes 7 de abril, que desplegarán un total de 6 000 fiscales de prevención del delito, a fin de supervisar el cumplimiento de la ley durante la jornada electoral.

En diálogo con Canal N, la fiscal María Rabines señaló que los representantes de su institución participarán "antes, durante y después" del proceso electoral que tiene como fecha cumbre este domingo 12 de abril. En ese sentido, adelantó que en Lima Metropolitana se asignará un fiscal por cada local de votación; mientras que en otras regiones, la distribución dependerá de factores geográficos.

En cumplimiento de la ley

La fiscal en mención destacó que el Ministerio Público está en permanente coordinación con los órganos electorales, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales para dar cumplimiento de las restricciones electorales previstas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Sobre las funciones que tendrán a cargo durante la jornada democrática, Rabines señaló que se realizarán acciones para evitar delitos electorales y delitos de tipo común, como, por ejemplo, suplantación de identidad, voto inducido y la propaganda electoral indebida.

Asimismo, precisó que de presentarse casos donde el elector acuda al local de votación con prendas que aludan a su partido político de preferencia, se le impedirá su ingreso al centro de sufragio o se le solicitará que se retire la vestimenta bajo observación.

Esta situación es considerada una "falta administrativa", mas no un delito, explicó la fiscal; no obstante, de hacer caso omiso a las indicaciones, la situación jurídica podría traer consecuencias penales para el infractor.

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Siete mil fiscales supervisarán las elecciones generales



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Restricciones electorales empiezan desde el lunes 6 de abril

De acuerdo con lo señalado por el JNE, desde el lunes 6 de abril está prohibida la difusión de encuestas de opinión a través de medios de comunicación. De hacer caso omiso, las multas oscilan entre los S/ 55 000 y S/ 550 000, según el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Asimismo, a partir de la medianoche del viernes 10 de abril se restringen las reuniones y manifestaciones políticas. Del mismo modo, a la misma hora del sábado 11, queda suspendida toda clase de propaganda política.

Con respecto a la 'ley seca', tendrá vigencia a nivel nacional desde las 8.00 a. m. del sábado 11 de abril hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 del mismo mes. Por su parte, el día de las elecciones, está prohibida las reuniones de índole político a 100 metros del local de votación.

De esta manera, continúan las articulaciones de las instituciones del Estado para el desarrollo transparente y seguro de las elecciones de este domingo 12 de abril.