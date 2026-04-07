EsSalud rechaza denuncia: Su funcionario no estaría implicado en caso de violencia contra la mujer

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la difusión de una denuncia por violencia que involucra a un supuesto trabajador de EsSalud, identificado como Raúl Sánchez Arias, la institución pública descartó que se trate de uno de sus funcionarios públicos.

Periodista denuncia a supuesto funcionario de EsSalud

Este martes 7 de abril por la mañana, la periodista Mireia Samanés se presentó en ATV para revelar diversos audios donde se escucha a quien era su pareja amenazándola de muerte. La comunicadora lucía mortificada, con el cuerpo y las manos temblando de pánico.

El sujeto, de 52 años, trataba de intimidar a su víctima asegurándole que iría a asesinarla a ella y a su familia con un arma blanca y un arma de fuego.

"Tú me estás jugando una mala pasada, yo agarro un cuchillo y te mato. ¡Te mato, te lo juro! Voy con todo ahí y voy a ir con ametralladora, y voy a reventar a toda tu familia. Vas a ver mañana, todo lo que te va a esperar, ojalá que aguantes toda la ametralladora", se le escucha decir.

Samanés relató que, tras el ataque, Sánchez amenazó con quitarse la vida "por su culpa" al colocarse el cuchillo en su propio pecho.

Según la periodista, esta relación amorosa, que calificó como "tóxica", se extendió por dos años, y que esta no ha sido la primera vez en que ha sido víctima de sus maltratos.

Tras agarrarla del cuello en un restaurante, el agresor fue detenido, pero liberado a las 24 horas, debido a que ella no denunció de inmediato por miedo.

EsSalud niega que Raúl Sánchez sea funcionario público

Ante esta grave denuncia, EsSalud se pronunció por la tarde del martes, donde rechazó "categóricamente toda forma de violencia, especialmente aquella ejercida contra la mujer".

Sin embargo, aclaró que Raúl Sánchez Arias "no ejerce cargo de funcionario público en la institución", lo cual puede ser corroborado mediante la lista oficial de funcionarios del Seguro Social de Salud.

En tanto, la institución pública señaló que sí se trata de un "servidor".

"La entidad se encuentra a disposición de las autoridades competentes para brindar la información que se requiera relacionada al servidor involucrado en los hechos denunciados". finalizó el comunicado.

Tras la difusión de una denuncia que implica a un supuesto trabajador de EsSalud en un presunto caso de violencia que incluyó amenazas de muerte, la entidad negó que se trate de un funcionario, sino de un servidor.