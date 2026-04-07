Universitario debuta HOY en la Copa Libertadores ante Deportes Tolima: Este sería el récord que lograría si gana

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una cita con la historia. Universitario enfrenta esta noche a Deportes Tolima en lo que será su estreno en la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en Ibagué, Colombia, y en caso de que el cuadro dirigido por Javier Rabanl logre una victoria batirá un récord que se sumaría al de ser el equipo con más títulos en el Perú.

¿Qué récord logrará la 'U' si derrota a Deportes Tolima?

Universitario de Deportes ya se encuentra en territorio colombiano para enfrentar a su similar de Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo, este martes 7 de abril desde las 9 de la noche, lo que marcará su debut en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Colombianos y peruanos integran el grupo B junto a Nacional, de Uruguay, y Coquimbo Unido, de Chile.

Los merengues están, una vez más, en Fase de Grupos y el reto es claro, avanzar a octavos de final y, si es posible, llegar un poco más lejos. Y es que, en el 2025, la institución de Ate logró superar esta primera instancia y fue eliminado a manos del brasileño Palmeiras.

El conjunto que dirige Javier Rabanal llega con la moral al tope, superó a Alianza Lima y se metió en la pelea por el Torneo Apertura. Ahora, espera seguir por esa línea ante su rival cafetero.

Cabe mencionar que, la 'U' nunca logró ganar en Colombia, la escuadra crema visitó dicho país en siete ocasiones, y el saldo fue cuatro derrotas y tres empates. Hoy, podría acabar con esa mala estadística y ser el único club peruano en salir victorioso de los diez países que integran Conmebol.

Los triunfos de Universitario como visitante

La 'U' ha ganado en Brasil a Palmeiras por 2-1. Fue el 8 de abril de 1979 y el gol del triunfo lo hizo Juan José Oré y es el único peruano en conseguirlo. En Argentina, Universitario ganó en dos ocasiones. Primero a Racing en 1967 y, luego a Gimnasia en el 2023.

En el resto de países como Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Venezuela, celebraron. Solo queda Colombia y el grupo se llena de fe para conseguir un triunfo y escribir un nuevo capítulo en la historia del club de Ate.

De lograr un triunfo ante Deportes Tolima esta noche por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, en el estadio Manuel Murillo, de Colombia, Universitario batirá el récord de ser el único equipo peruano en ganar en todos los países que conforman la Conmebol.