Del Barcelona a las rejas: Exmundialista es detenido en asalto a mano armada junto a banda de delincuentes

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tranquilidad del sector de La Magdalena se vio interrumpida este 7 de abril cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron un vehículo azul estacionado frente a un local de tecnología. Para sorpresa de los uniformados y la opinión pública, tras el volante se encontraba Christian "El Diablito" Lara, histórico jugador de la Selección de Ecuador. El exdeportista fue señalado como el encargado de facilitar la huida del grupo delictivo tras el atraco.

El operativo se ejecutó de forma inmediata tras recibir una alerta sobre sujetos armados que irrumpieron en el establecimiento para sustraer equipos electrónicos. Al llegar al sitio, las autoridades neutralizaron a los sospechosos en flagrancia. La noticia ha generado conmoción en el ámbito deportivo, pues Lara es recordado por su talento en clubes como Liga de Quito, Barcelona, y su participación en el Mundial de Alemania 2006.

🚨 ¡Detienen a Christian 'Diablito' Lara!



El exfutbolista ecuatoriano, junto a otras personas, fue detenido por la Policía Nacional debido a un supuesto robo a mano armada en un local de tecnología en el sur de Quitopic.twitter.com/KPk4eBmS9U — Afición Central (@Aficion_Central) April 7, 2026

Arsenal de guerra y mercadería recuperada

Durante la intervención, los uniformados no solo detuvieron a los implicados, sino que hallaron un peligroso arsenal que incluía dos pistolas industriales y un fusil artesanal. Según informó el portal Ecuavisa, el grupo intentaba llevarse un botín de celulares y laptops valorado en 9,000 dólares. Los cómplices capturados junto al exjugador fueron identificados como Luis M., Wilter C. y José M., quienes ya poseen antecedentes penales por diversos delitos.

Sobre la logística del crimen, la autoridad detalló el rol del exdeportista en la escena. "Según Pablo Lastra, jefe del Distrito Eloy Alfaro, el exfutbolista cumplía la función de conductor y esperaba a sus acompañantes fuera del local", reportó el medio citado. Mientras Lara aguardaba en el auto, los otros tres sujetos amedrentaban a los empleados para concretar el robo que finalmente fue frustrado por la rápida acción policial.

El proceso legal y antecedentes delictivos

A pesar de la gravedad del incidente y las armas incautadas, las investigaciones preliminares revelaron un dato contrastante sobre la vida del exvolante creativo. Según el reporte de las autoridades judiciales, Christian Lara no registra antecedentes penales previos, a diferencia de los otros detenidos que cuentan con procesos por tenencia de armas y robo. Esta situación legal será determinante para las próximas audiencias donde se definirá su situación carcelaria.

Actualmente, todos los involucrados se encuentran a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos. La comunidad futbolística sigue con asombro el desenlace de este caso, viendo cómo un referente del fútbol ecuatoriano termina involucrado en un acto de inseguridad ciudadana. Se espera que en las próximas horas se dicten medidas cautelares mientras se investiga la profundidad del vínculo de Lara con esta organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales.