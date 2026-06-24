RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
¡Clima extremo!

Francia registra su día más caluroso desde 1947: 44°C y ola de calor deja más de 40 muertos

Francia registró su día más caluroso desde 1947 en medio de una ola de calor extrema que golpea Europa, genera cierres, alertas rojas y preocupa por el cambio climático.

Francia registra récord de calor histórico 44°C
Francia registra récord de calor histórico 44°C (Composición Exitosa)

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Francia vivió una jornada histórica al registrar este martes su día más caluroso desde que existen mediciones meteorológicas. Las temperaturas extremas sorprendieron a la población y marcaron un nuevo hito climático en el país europeo, en medio de una ola de calor que afecta a gran parte del continente y genera preocupación generalizada.

Clima extremo en Francia

Según el servicio meteorológico nacional, la temperatura media alcanzó los 29,8 °C, el nivel más alto desde que existen registros. Sin embargo, el episodio se volvió aún más extremo en distintas regiones del país, donde se reportaron picos de hasta 44 °C, una cifra que refleja la intensidad de la ola de calor que azota a Europa.

Las altas temperaturas obligaron a tomar medidas inmediatas en distintas ciudades francesas. Entre ellas, el cierre temporal de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre, dos de los principales atractivos turísticos del mundo, que suspendieron actividades para proteger tanto a trabajadores como a visitantes.

A estas decisiones se sumaron restricciones en otros puntos turísticos, como el Monte Saint-Michel, donde se recomendó a los viajeros posponer sus visitas. Además, varios museos en ciudades como Lyon y Nantes abrieron sus puertas de forma gratuita para ofrecer refugio ante el calor extremo.

La situación también generó consecuencias sociales y sanitarias, ya que se reportaron al menos 40 incidentes vinculados a las altas temperaturas. Entre ellos, destacan ahogamientos en zonas no vigiladas, lo que llevó a las autoridades a reforzar las advertencias sobre los riesgos de intentar refrescarse en espacios inseguros.

Dos niños perdieron la vida dentro de un vehículo durante intensa ola de calor
Lee también

Dos niños perdieron la vida dentro de un vehículo durante intensa ola de calor

@alliegoodbun I don't even want to know what's in that water 😅😅😅 #paris #heatwave #traveltips #eurosummer #summervibes ♬ original sound - Teton Ridge

Europa sufre por ola de calor

Sin embargo, el fenómeno no se limita a Francia. Diversos países de Europa occidental y central también enfrentan una intensa ola de calor, con alertas rojas activadas en España, Alemania y Reino Unido, donde se prevé que las temperaturas superen ampliamente los 40 °C en los próximos días.

En este contexto, expertos han advertido que el cambio climático está intensificando la frecuencia y gravedad de estos eventos extremos. El calentamiento global, impulsado por la actividad humana, estaría elevando las temperaturas promedio del planeta y haciendo más habituales los récords térmicos en distintas regiones.

Senamhi prevé más lloviznas en Lima por El Niño: "En este invierno las condiciones cálidas estarán presentes"
Lee también

Senamhi prevé más lloviznas en Lima por El Niño: "En este invierno las condiciones cálidas estarán presentes"

Finalmente, las autoridades europeas insisten en la necesidad de adaptación ante un escenario climático cada vez más exigente. Infraestructuras, sistemas de salud y espacios urbanos deberán ajustarse a estas nuevas condiciones, mientras la población enfrenta veranos más largos, intensos y potencialmente peligrosos en el futuro cercano.

Es así que, la ola de calor en Europa, con Francia alcanzando hasta 44 °C, evidencia un escenario climático cada vez más extremo. El récord histórico refuerza la vulnerabilidad de las ciudades y la urgencia de adaptación. Estos fenómenos, cada vez más frecuentes, muestran cómo el cambio climático intensifica riesgos en la región.

Temas relacionados clima extremo Europa Francia muertos ola de calor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA