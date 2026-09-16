Fuerte fenómeno climatológico se registrará nuevamente en la costa durante los próximos días: Senamhi lanza alerta naranja

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la ocurrencia de un nuevo fenómeno climatológico para la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 370, este acontecimiento se registrará entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre en las regiones de Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Este fenómeno de hasta fuerte intensidad (alerta naranja) que se registrará en la costa podría generar el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, donde se espera una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Además, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en zonas cercanas al litoral. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de los 36 km/h en la costa centro, por encima de los 27 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 36 km/h en la costa de Ica.

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 17 al 19 de setiembre, se incrementará la velocidad del viento a lo largo de la costa.



✅ Podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal



📲 https://t.co/0aSBIvBXrp#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/auMPdSiOnx — Senamhi (@Senamhiperu) September 16, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.