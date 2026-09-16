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Fuerte fenómeno climatológico se registrará nuevamente en la costa durante los próximos días: Senamhi lanza alerta naranja

A través de su nuevo aviso meteorológico, el Senamhi advirtió la presencia de un fuerte fenómeno climatológico para casi toda la costa peruana para este fin de semana.

Advierten incremento de la velocidad del viento en la costa.
Advierten incremento de la velocidad del viento en la costa. Senamhi

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/09/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la ocurrencia de un nuevo fenómeno climatológico para la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 370, este acontecimiento se registrará entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre en las regiones de Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Este fenómeno de hasta fuerte intensidad (alerta naranja) que se registrará en la costa podría generar el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, donde se espera una reducción significativa de la visibilidad horizontal

Además, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en zonas cercanas al litoral. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de los 36 km/h en la costa centro, por encima de los 27 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 36 km/h en la costa de Ica.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

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Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.

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