Senamhi anuncia aumento de temperaturas: estas son las regiones que sentirán más calor desde el 19 de junio

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un aviso meteorológico, el Senamhi informó que, las temperaturas tendrán un fuerte incremento que dará una sensación de calor más intensa en diversas zonas del territorio nacional desde este viernes 19 de junio. Ante ello, la institución del clima precisó tomar acciones en favor de la salud a largo plazo.

Temperaturas tendrán un fuerte incremento los próximos días

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta que informa a los ciudadanos que, entre el 19 y el 21 de junio se registrará un incremento de la temperatura diurna en diversas localidades de la costa y la sierra del país. El fenómeno estará acompañado por una disminución de la nubosidad durante el día, mayor radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento de considerable intensidad.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 21 de junio, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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¿Qué días se podrá sentir este incremento de temperaturas?

El Senamhi precisó que este evento se desarrollará durante tres días consecutivos, desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de junio, y ha sido clasificado con un nivel de peligro naranja, lo que significa que, es necesario que se tomen acciones en favor de la prevención y el ciudado de la piel, un factor importante para contrarrestar a tiempo enfermedades relacionadas con los rayos UV que dañan esta a largo plazo.

Zonas del país que tendrán incremento de temperaturas

Entre las regiones que podrían experimentar un incremento de la temperatura diurna se encuentran:

Áncash Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Huánuco Ica La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Piura Tacna Tumbes

Según el organismo meteorológico, en los próximos días se podrá ver una considerable reducción de la cobertura nubosa. Esta disminución permitirá una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre, generando un aumento en la sensación de calor durante las horas centrales del día.

Frente a estos acontecimientos climáticos inesperados, el Senamhi recomendó a la población una serie de aspectos que pueden reducir el daño de este fenómeno en la piel como:

Utilizar gorros de ala ancha que cumplan con la finalidad de proteger el rostro de los rayos ultravioleta, hacer uso de sombrillas como complementos ante la presencia de un sol muy intenso, portar lentes de sol con protección para no dañar la vista, usar prendas de manga larga para que el impacto no sea directo y como medida más relevante, aplicar protectores solares.

En conclusión, el Senamhi anunció el aumento de temperaturas, para que la población ejecute acciones frente a la presencia del calor desde el 19 de junio.