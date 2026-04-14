Trabajadores expuestos al sol deberán pasar controles médicos obligatorios por la radiación solar

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Según el reglamento de la Ley N°30102, tras la radiación intensa en el presente verano, los trabajadores que realicen labores bajo exposición directa al sol tendrán que realizarse a pruebas médicas ocupacionales periódicas y contar con un equipo de protección proporcionado por los empleadores.

Esta Ley publicada en el diario El Peruano, corresponde a la aprobación del Decreto Supremo Nº 003-2026-SA, que desarrolla la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a la radiación ultravioleta, teniendo en cuenta evaluaciones oftalmológicas y dermatológicas que buscan detectar de manera temprana posibles riesgos de cáncer.

El propósito de los exámenes médicos corresponden a un seguimiento obligatorio dentro del sistema de salud y seguridad en el trabajo, especialmente en las actividades con alto grado de exposición solar como construcción, agricultura, limpieza pública y seguridad.

¿Qué medidas son obligatorias en los centros de trabajo?

Según el nuevo reglamento, los trabajadores deberán aprender a identificar y evaluar los riesgos por la radiación solar y hacer uso de medidas preventivas.

Dentro de esta actualización de medidas, es importante evitar labores entre las 10 a.m. a 4 p.m. tener una rotación de personal expuesto al sol e informar sobre los riesgos.

Asimismo, la parte empleadora tendrá dar a sus empleadores equipos de protección personal (EPP) que consta de prendas adecuadas para las labores a realizar como sombreros, lentes UV y bloqueador solar.

Trabajadores expuestos al sol deberán pasar controles médicos obligatorios por la radiación

¿Qué medidas son necesarias en los centros educativos?

En el plano estudiantil, las instituciones educativas deberán brindar toda la información a los estudiantes acerca los riesgos de la exposición solar. Además, de promover el uso de sombreros de ala ancha, ropa manga larga, bloqueador solar con factor de protección 30 a más y lentes con filtro UV.

Asimismo, los colegios deberán tener espacios adaptados para actividades al aire libre con áreas techadas y deberán ser realizadas preferiblemente antes de las 10 a.m. o después de las 4 p.m.

Estudiantes no podrán realizar actividades al aire libre antes de las 10 a.m.

¿Qué ocurre si no se cumple la nueva normativa?

El cumplimiento de estas nuevas disposiciones será supervisado por las entidades competentes como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), gobiernos regionales y locales podrían establecer sanciones a las instituciones y empleadores que no cumplan con las medidas.

Finalmente, la normativa dispone que, en un plazo no mayor a 180 días, se aprobará el régimen específico de infracciones y sanciones.