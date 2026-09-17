Querida estrella de Disney revela que sufrió una terrible lesión cerebral: "Algunas cosas ya no volvieron"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz reveló que sufrió una lesión cerebral que cambió su vida después de atravesar cinco conmociones cerebrales. La artista estadounidense contó que la quinta fue la más grave, la dejó fuera de actividad durante seis meses y después necesitó otros seis meses de rehabilitación neurológica especializada.

La declaración ocurrió el 15 de septiembre durante su participación en Last Meals, de Mythical Kitchen. La actriz, conocida por sus papeles en "Hey, Jessie", Zack y Cody: Gemelos a bordo o El mundo de Riley en Disney Channel, habló sobre las migrañas que padecía y explicó que sus síntomas empeoraron después de aquella lesión cerebral.

Cinco conmociones y una lesión cerebral

Según People, Debby Ryan explicó que había sufrido cinco conmociones a lo largo de su vida. Las primeras cuatro estuvieron relacionadas con incidentes individuales, mientras que la quinta incluyó una sacudida sostenida durante más de un minuto. La actriz describió ese episodio como una lesión cerebral que cambió su vida.

"Hace unos años sufrí una lesión cerebral bastante grave que me cambió la vida; estuve fuera de combate durante unos seis meses y asistí a rehabilitación neurológica durante ese mismo periodo", declaró.

Tras la quinta conmoción, Ryan permaneció aproximadamente seis meses sin poder trabajar y luego pasó otros seis meses en rehabilitación neurológica. Durante ese proceso también recurrió a un tratamiento que describió como poco convencional. Según explicó, algunas funciones mejoraron, aunque otras no regresaron después de la lesión.

Migrañas y cambios que permanecen

Ryan señaló que las migrañas se volvieron más intensas después de la lesión cerebral. También explicó que la luz, los sonidos y la cantidad de información visual pueden resultarle difíciles de procesar. Por ello, dijo que en ocasiones necesita cerrar los ojos para pensar con mayor claridad.

"Algunas cosas ya no volvieron", añadió.

La actriz afirmó que ahora diferencia su vida entre la Debby anterior al incidente y la posterior. También destacó el respaldo recibido de las personas cercanas durante su recuperación. La lesión cerebral continúa formando parte de su experiencia, especialmente por las migrañas y cambios persistentes.

Ryan alcanzó reconocimiento en Disney Channel por interpretar a Bailey Pickett en Zack y Cody: Gemelos a Bordo y más tarde a Jessie Prescott en Jessie. También protagonizó Insatiable para Netflix. En 2026 participa en The Sun Never Sets, película que comparte elenco con Dakota Fanning.

El relato de Debby Ryan aporta nuevos detalles sobre una lesión cerebral que mantuvo en reserva durante años. Sus cinco conmociones, seis meses sin trabajar, la rehabilitación neurológica y las migrañas forman parte de una experiencia que todavía tiene efectos en su vida cotidiana.