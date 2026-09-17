Interpelación a César Astudillo: defiende labor de la PNP frente a críticas por capturas claves

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, acudió al Pleno del Congreso de la República para responder el pliego interpelatorio sobre las acciones por su sector en la lucha contra la criminalidad. Durante su intervención ante la representación nacional, el integrante del Gabinete Ministerial rechazó de manera enfática los cuestionamientos hacia la efectividad de las fuerzas del orden y defendió los resultados obtenidos en las recientes intervenciones policiales.

César Astudillo defiende los recientes golpes al crimen organizado

El titular del Ministerio del Interior remarcó la importancia de las intervenciones desplegadas por la Policía Nacional en el último mes, destacando la neutralización de altos mandos pertenecientes a organizaciones criminales de alto impacto que operaban en el territorio nacional.

Ante las interrogantes formuladas por los legisladores en el hemiciclo, César Astudillo hizo un balance de las capturas ejecutadas durante el inicio de su gestión.

"En el primer mes han caído cabezas del Tren de Aragua una organización criminal transnacional, ha caído la cabeza de Los Pulpos y hasta eso lo cuestionan. Lo primero que dicen es que los policías están metidos. Ni siquiera un reconocimiento [...] y eso no es justo. Años y años con esa pandilla criminal y nadie dice nada; ahora capturan a su cabecilla y ponen todo un manto de dudas", expresó.

Las palabras del ministro buscaron restar validez a las acusaciones vertidas sobre presuntas irregularidades en los procedimientos de la institución policial. El funcionario remarcó que desacreditar las intervenciones afecta directamente la moral de las unidades operativas que enfrentan a las bandas delictivas.

Cuestionamientos del Congreso y la respuesta del sector Interior

La sesión interpelatoria se desarrolló en medio de intensos debates entre las distintas bancadas parlamentarias respecto a la eficiencia de las políticas de seguridad ciudadana implementadas en los últimos meses. Diversos legisladores señalaron la necesidad de endurecer las estrategias preventivas e investigar posibles filtraciones dentro del aparato policial.

A pesar de las críticas procedentes del Parlamento, la conducción del Ministerio del Interior reafirmó su respaldo institucional a los efectivos que participan diariamente en la desarticulación de redes mafiosas en Lima y provincias.

El sector garantizó que las investigaciones en curso continuarán con absoluta transparencia para determinar responsabilidades en caso de existir malos elementos, asegurando que no se frenarán las operaciones dirigidas a capturar a otros integrantes de estas redes delictivas.

En ese sentido, César Astudillo ratificó que su gestión mantendrá la firmeza en las operaciones policiales a nivel nacional, exigiendo que se valore el esfuerzo de las fuerzas de seguridad en la desarticulación de las bandas criminales más peligrosas del país.