Señor de los Milagros: INDECI brinda recomendaciones a los fieles del "Cristo Moreno" durante las procesiones

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del primer recorrido de la sagrada imagen del Señor de los Milagros para este sábado 4 de octubre desde el 12 m., el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones para salvaguardar su seguridad y la de sus seres queridos durante los cinco recorridos en total que tendrá el "Cristo Moreno" en Lima y el Callao, tras 22 años.

En ese sentido, la entidad ha presentado una serie de recomendaciones a los fieles durante su presencia en las procesiones, señalando que es importante actuar con "responsabilidad y mantener la calma" en este clase de eventos masivos de gran concurrencia.

¿Qué recomienda el INDECI?

El organismo adjunto al Ministerio de Defensa propone tres recomendaciones a tener en cuenta durante el tradicional recorrido del "Cristo de Pachacamilla", los cuales se detallan a continuación:

Mantén la calma ante una emergencia: En caso de presentarse una situación de riesgo, conserva la calma y evacúa de manera ordenada. Evita correr, empujar o gritar, y aléjate de las zonas con aglomeraciones. Identificación de personas vulnerables: Niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad deben portar algún tipo de identificación con datos de contacto. Asimismo, acuerda con ellos un punto de encuentro en caso de extravío. Evita los tumultos: Para reducir el riesgo de incidentes, procura no ingresar en las zonas más concurridas. Presta especial atención a las personas vulnerables y bríndales apoyo en todo momento para garantizar su seguridad.

Plan de ruta de la ATU

Desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunciaron la implementación de un plan de ruta para el Metropolitano, los corredores complementarios Azul y Morado y el transporte público convencional. Con referente al servicio regular "A" del Metropolitano, circulará por la Av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España, mientras que el servicio regular "C" solo llegará hasta la Estación Central. En el caso de las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla, estas permanecerán cerradas hasta que culmine la procesión.

Con relación al corredor Azul, los buses transitarán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Plaza Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, para luego, retomar su ruta por la Av. Garcilaso de la Vega, con dirección a los distritos de Barranco y Miraflores.

Del mismo modo, los buses del Servicio Extraordinario 08 del corredor Azul que llegan a Lima desde San Martín de Porres, solo circularán hasta el jirón Washington a donde ingresarán por la Av. Bolivia, luego, regresarán a dicho distrito por las avenidas Uruguay y Venezuela, para continuar por su recorrido habitual. Sobre los buses del corredor Morado, el servicio 412 llegará solo hasta el Jr. Virú, en el Rímac, e iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Finalmente, las rutas convencionales mantendrán sus recorridos. No obstante, los vehículos que vienen desde la avenida Argentina llegarán hasta la Plaza Ramón Castilla y retornarán hacia el Callao.