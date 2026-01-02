Magaly Medina se fue a Argentina para someterse a retoque estético facial: "Después de mucho investigar"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular 'Urraca' no deja de sorprender a su público. Esta vez, Magaly Medina decidió viajar a Argentina para someterse a un retoque estético facial, revelando en sus redes sociales los motivos detrás de esta primera cirugía y generando gran expectativa entre sus seguidores sobre los resultados de su intervención.

Magaly se someterá a retoque estético facial

Desde su llegada a Buenos Aires, Magaly Medina compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que confirma que ya está en tierras argentinas junto a su doctora de confianza, Joana Bermedo, especialista en estética.

En la publicación, la conductora de ATV adelantó que próximamente dará más detalles sobre su primera cirugía facial.

"Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética @dra.joanabernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos", escribió la presentadora en la descripción del clip.

Además, Magaly Medina pidió a sus seguidores estar atentos a la segunda parte del video, donde contará todo sobre la preparación y el procedimiento.

En el clip también se le vio llegando al consultorio para su evaluación presencial, ya que la anterior había sido realizada de manera virtual.

"Hoy tengo mi primera cita personal presencial porque la anterior fue hecha vía online", explicó la conductora, manteniendo la emoción y cercanía con su público.

Magaly Medina detalla sus cirugías faciales

En su programa de YouTube, Magaly Medina aclaró que esta sería su primera cirugía mayor en el rostro y explicó que previamente solo se había sometido a tratamientos estéticos menos invasivos.

"La gente piensa que me he operado 50.000 veces la cara y no es así. En el rostro solo me he tocado la nariz y las orejas, nada más", señaló la conductora de ATV.

A sus 62 años, Magaly Medina aseguró que decidió dar este paso porque la piel y los músculos de su rostro comenzaron a mostrar los signos naturales de la edad.

"Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores; me he aplicado Jalupro y otros tratamientos para mantener la piel firme. Sin embargo, creo que a mis 62 años la piel ya se ha caído y el músculo está fuera de su lugar. He pensado que ya es hora", comentó.

La conductora también aprovechó para reforzar la importancia de hacerlo bajo supervisión profesional y de confiar en especialistas reconocidos, mostrando que su decisión es consciente y planificada.

Desde que anunció su viaje, sus seguidores no han dejado de interactuar con la conductora, quienes esperan con ansias conocer los resultados del lifting facial y el desarrollo del procedimiento.

