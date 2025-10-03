Señor de los Milagros: Plaza de Armas se iluminará de morado en homenaje al Cristo Moreno

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como todos los años, el mes de octubre es uno de los más tradicionales en el Perú ya que durante estos 31 días el Señor de los Milagros recorrerá las principales calles de Lima. En cinco oportunidades, el anda abandona su templo en la Iglesia de Las Nazarenas para acercarse a sus miles de devotos que aguardan durante todo un año estar cerca a su sagrada imagen.

Plaza de Armas se iluminará de morado por el Señor de los Milagros

En esa misma línea, diferentes instituciones rinden homenaje al Cristo de Pachacamilla de distintas maneras. Por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció en las últimas horas que la mítica Plaza de Armas será iluminada de morado durante todo este mes.

A su vez, el Palacio Municipal y la Plaza Perú también tendrá esta luminaria decorativa con lo que el centro de la capital lucirá todo de morado reafirmando la tradición que se vive durante el mes de octubre.

"¡Homenaje al Cristo Moreno! Durante el mes de octubre, iluminamos de morado el Palacio Municipal, la pileta de la Plaza de Armas y la Plaza Perú, en homenaje al Señor de los Milagros", indicó.

Homenaje al Cristo Moreno 💜



¿A qué hora inicia el primer recorrido del Señor de los Milagros?

Este sábado 4 de octubre, se dará el primero de los cinco recorridos del Señor de los Milagros por las calles de Lima. Ante miles de fervientes seguidores, la imagen del cristo moreno dejará su altar en la iglesia de Las Nazarenas para ser llevado en hombros por varios metros de la avenida Tacna.

Posteriormente, seguirá por la avenida Emancipación, luego seguirá su recorrido por los jirones Chancay y Conde de Superunda hasta volver a la avenida Tacna para finalmente ingresar a la iglesia Las Nazarenas.

"Estimados hermanos, hermanas y feligresía en general, con inmensa alegría y profundo fervor anunciamos la primera salida procesional del año 2025 de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, la cual se llevará a cabo el día sábado 04 de octubre", indicó la Hermandad del Señor de los Milagros.

Además, personal de la comuna limeña y agentes de la Policía Nacional del Perú resguardarán el orden y la seguridad de los seguidores del cristo moreno durante esta procesión.

De esta manera, la mítica Plaza de Armas de Lima se iluminará de morado durante todo el mes de octubre en homenaje al Señor de los Milagros que durante este mes recorrerá las calles de la capital.