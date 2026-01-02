Jorge Luna revela que obsequió una casa a su madre por Navidad: "Gracias por todo, mami"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Luna confesó que le obsequió una casa a su madre por Navidad. Con un tono cercano y cargado de emoción, el humorista relató cómo preparó la sorpresa y la reacción que tuvo su progenitora al recibir un regalo tan significativo.

Jorge Luna regala casa a su madre

Durante la emisión del último programa de la temporada de Hablando Huevadas, el pasado 1 de enero, Jorge Luna relató cómo decidió sorprender a su madre con un regalo muy especial.

El comediante explicó que no se trataba de un presente convencional, sino de una experiencia llena de significado que terminó con lágrimas de emoción.

"Mami... ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy, si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa", contó Jorge Luna.

Madre de Jorge Luna llora con sorpresa

La sorpresa comenzó con una pequeña caja que contenía varias tarjetas. En cada una de ellas, Jorge Luna dedicó mensajes de agradecimiento por el apoyo incondicional de su madre desde sus inicios.

Recordaron momentos claves como aquel préstamo de 300 soles que le permitió matricularse en su primer taller de comedia.

Según narró, las tarjetas incluían imágenes de distintos espacios de la nueva vivienda, hasta llegar al mensaje final que confirmaba la gran sorpresa. La reacción de su madre fue inmediata y cargada de emoción, al punto de romper en llanto.

"Lloré mucho, pero de alegría, de emoción, de satisfacción, de lo logré, de sentir que cumplí ese sueño. Y ¿saben qué? Estoy contento de contarlo y compartirlo con ustedes", añadió Jorge Luna, visiblemente conmovido.

Jorge Luna adelantó sorpresa en redes

Horas antes de la emisión del programa, Jorge Luna ya había dado pistas sobre algo especial que compartiría con su público. A través de su cuenta de Instagram, publicó una historia donde adelantaba que el episodio sería distinto y muy personal.

"El programa de hoy es el último de esta temporada, se acabó, y es un programa muy especial para mí. Subí al escenario pensando y diciendo: 'No lo voy a contar', por miedo a ponerme sensible y llorar", dijo.

Y añadió: "No les voy a vender humo, mis hermanos, no lloré, y no lo hice porque ya había llorado tanto cuando esto pasó y antes", escribió.

Con esta revelación, Jorge Luna deja claro que su regalo de Navidad a su madre no fue cualquier presente, pues se trató de una casa completa, símbolo de gratitud y amor familiar.