Bono excepcional de S/ 1,130 para veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000 fue aprobado

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Mediante la Ley N°32577, el Poder Ejecutivo aprobó la entrega de una bonificación económica extraordinaria de S/ 1,130 para los licenciados de la Fuerzas Armadas que cumplieron con servicio militar entre 1980 y 2000 en zonas de emergencia.

La norma recibió el respaldo del presidente José María Balcázar y está dirigida a los veteranos militares que formaron parte de las acciones de pacificación durante el periodo.

¿Quiénes son candidatos al bono excepcional?

Los veteranos que podrán acceder a este bono excepcional serán los licenciados veteranos de la pacificación nacional que se encuentran contemplados en la Ley N° 30826, teniendo en cuenta que deben estar debidamente reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

De igual forma, los veteranos que lo soliciten deberán haber prestado servicio de forma consecutiva por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 24.

Además, dichos solicitantes tendrán que haber finalizado su servicio y no tener antecedentes penales, policiales o judiciales, ni figurar como deudores alimentarios.

Bono excepcional para los veteranos militares que sirvieron entre 1980 y 2000

¿Cuál es el procedimiento para acceder al bono excepcional?

Los veteranos militares interesados en desarrollar una solicitud ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, deben tomar en consideración el reconocimiento oficial como licenciados veteranos de la pacificación nacional.

¿Hasta cuando puedo presentar mi solicitud para acceder al bono excepcional?

El plazo para presentar las solicitudes comienza al día posterior de la entrada en vigencia de la ley y expira el 31 de julio de 2027. Pasado el plazo establecido, no se aceptarán nuevas solicitudes.

La norma precisa que el proceso de reconocimiento concluyó el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, los expedientes presentados antes de esa fecha aún en trámite tendrán que resolverse en un plazo máximo de 120 días hábiles y quienes sean reconocidos en ese periodo podrán acceder al bono como rezagados.

¿Cuál será la forma de pago?

El pago de la bonificación excepcional de S/ 1,130 será siguiendo un cronograma mensual y progresivo, priorizando las edades y condiciones de salud de los veteranos. Primero iniciarán los mayores de 60 y discapacidad permanente.

Finalmente, el Ministerio de Defensa gestionará la autorización y el registro de beneficiarios, con plazo máximo hasta el 31 de julio de 2028. La bonificación será vitalicia, no remunerativa ni pensionable, sin costo adicional para el Estado, y no podrá ser retirada si no se cumplen los requisitos.