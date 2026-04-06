Paolo Guerrero es criticado por Mr. Peet por no concentrarse en Alianza Lima y enfocarse en su podcast

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la derrota de Alianza Lima frente a Universitario de Deportes, la polémica no tardó en aparecer. Mr. Peet no tuvo pelos en la lengua y criticó a Paolo Guerrero por distraerse con su podcast MVP en lugar de enfocarse en el equipo.

Mr. Peet arremete contra Paolo Guerrero

El clásico entre Alianza Lima y Universitario terminó con derrota por 1-0 para los blanquiazules, y la polémica no tardó en aparecer fuera de la cancha. Mr. Peet, conductor del programa Madrugol, se mostró contundente al criticar a Paolo Guerrero por su falta de concentración.

"Se lo dije a la gente de Alianza en su momento, yo no sé si esto se grabó el lunes, martes o jueves. Lo dije hace unas semanas en ganador, cuando dije que hay que estar enfocados", declaró el comunicador.

Además, añadió: "Entonces, en medio del dolor y de lo mal que hemos jugado, el hincha de Alianza no puede ver esto hoy (a Paolo Guerrero en su podcast), hay que tener un poco de tino".

Mr. Peet explicó que incluso se comunicó con personas dentro del club para manifestar su preocupación, asegurando que se le respondió que hablarían con el delantero para evitar distracciones que puedan afectar el desempeño del equipo en la temporada.

El conductor de Madrugol no dudó en enfatizar la importancia de mantener la mente puesta en el objetivo final: el título nacional.

"Hay que usar la cabeza, hay que enfocarnos en el objetivo que es el campeonato. Porque no siempre se juega bien, hay que ser inteligentes y criteriosos", recalcó, dejando claro que cualquier distracción puede costarle caro al club.

Mr. Peet también dejó en claro que no teme a posibles represalias por su postura crítica: "No me interesa si me miran mal, no me hablan o no me dan entrevistas. Yo no vivo de eso", afirmó, dejando entrever que su prioridad es la institución y no las opiniones de terceros.

Próximo partido de Alianza Lima

Los comentarios de Mr. Peet llegan justo cuando Alianza Lima debe reorganizar su estrategia de cara al siguiente partido, que será contra ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, programado para el martes 14 de abril en la ciudad de Tarma.

Así, tras la derrota de Alianza Lima frente a Universitario, Mr. Peet no dudó en apuntar a Paolo Guerrero, criticándolo por no concentrarse en Alianza Lima y enfocarse en su podcast MVP.