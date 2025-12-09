Tragedia en SJL: Bebé de solo 11 meses perdió la vida tras ser atacado por dos perros de raza pitbull

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible suceso se dio sobre la tarde de este lunes 8 de diciembre en San Juan de Lurigancho. En la zona de San Hilarión, un bebé perdió trágicamente la vida tras ser brutalmente atacado por dos perros de raza pitbull dentro de su vivienda.

Bebé pierde la vida tras ser atacado por dos perros pitbull

Según los primeros reportes de los agentes de serenazgo de la municipalidad, el hecho se dio alrededor de las 5:00 p.m. al interior de la vivienda ubicada en la manzana E1, lote 18, Comité 09 - San Hilarión Alto, La Bombonera. Ahí, la víctima se encontraba durmiendo dentro de su cuna cuando los dos animales ingresaron a la habitación.

Sin ninguna explicación aparente, los canes se abalanzaron contra el menor atacándolo brutalmente. Producto de las violentas mordidas, registradas en la zona del rostro principalmente, el bebé fue llevado al hospital más cercano, pero ahí no pudieron hacer nada por lo que solo confirmaron su deceso.

Tras confirmarse el hecho, efectivos de la brigada canina de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar para el correspondiente traslado de los perros y seguir con las investigaciones. Además, representantes del Ministerio Público y personal de Criminalística de la PNP también hicieron lo propio, según reveló el padre José Aldair Castillo Huilca de 28 años.

Ataque de perros a mujer de la tercera edad en La Victoria.

De acuerdo a las primeras informaciones de las fuerzas del orden, los animales pertenecerían a Patricia Luna Aparicio, suegra del padre del bebé por lo que quedó detenida como parte del proceso regular del caso.

Adulta mayor víctima de ataque de perros

Un hecho similar tuvo lugar en La Victoria sobre los últimos días de noviembre donde un grupo de perros atacaron a una adulta mayor dejándole varias heridas en su columna y otras partes del cuerpo, por lo que pidió a la dueña que se haga cargo de los gastos médicos que tuvo que costear.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que Hilda Ayhuasi caminaba por una calle cuando se detuvo para acomodar sus zapatillas, en ese momento, los dos canes corrieron hacia ella. Uno le mordió el brazo derecho hasta lograr que cayera al suelo, pero por suerte apareció una vecina que logró espantar a los canes.

De esta manera, un bebé de solo 11 meses de nacido perdió la vida tras ser brutalmente atacado por dos perros pitbull cuando se encontraba al interior de una vivienda en San Juan de Lurigancho.