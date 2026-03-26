PNP incautó autopartes en mercado 'La 50' en Independencia: Tres detenidos por no acreditar procedencia

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) realizaron una intervención en el conocido mercado informal llamado 'La 50', ubicado en el distrito de Independencia. Según se conoció, las autoridades incautaron una numerosa cantidad de autopartes.

Megaoperativo policial en Independencia

De acuerdo a información policial, obtenida por un conocido medio de comunicación, la intervención se llevó a cabo exactamente en la avenida Gerardo Unger y sus alrededores, al mando de la Dirección de Tránsito y la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE).

Agentes policiales llegaron a la zona y ejecutaron el desarraje de las puerta de los cuatro locales en donde se encontraban las autopartes, las cuales, estarían valorizadas en S/ 940 mil. En esa línea, las autoridades presumen que dicha mercancía serían de vehículos robados.

Durante el operativo, el general PNP Humberto Alvarado, jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguro Vial, brindó más detalles sobre al mencionado caso. Al respecto, precisó que se halló la autoparte de un vehículo reportado como robado en septiembre del 2022.

"Se ha logrado la incautación de puertas, aros, máscaras, diversos accesorios que son parte de vehículos que definitivamente, nos orientan a que se tratarían de vehículos que habrían sido hurtados o robados y que algunos podrían estar teñidos de sangre inclusive", dijo a TV Perú.

Accesorios serían robados

Entre los objetos incautaron se encontraron puertas, amortiguadores, capot, palieres, disco de freno, aros de llanta, parachoques y demás. Según la PNP, los accesorios no son ofertados al público de manera abierta, sino que los responsables usan las redes sociales para comercializarlos.

"Hacen que inclusive se dificulte un poco más la acción de la justicia. La Policía va a continuar con su labor de inteligencia para dar con otros lugares en este tipo de delitos contra el patrimonio, en su modalidad de receptación agravada", precisó el coronel PNP.

Cabe mencionar que, durante la intervención, las autoridades detuvieron a tres personas debido a que no presentaron documentos que acrediten la procedencia de las autopartes encontradas. Por ello, los detenidos serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio, bajo la modalidad de receptación agravada.

De esta manera, la Policía Nacional realizó dicho operativo en el mercado 'La 50', en Independencia, en donde hallaron autopartes de vehículos presuntamente robados. Dicha diligencia se realizó en el marco de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.