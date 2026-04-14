SIN AGUA por más de 10 horas el 15 de abril: ¿En qué distritos será el corte del servicio?

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua el 15 de abril sorprende a la ciudadanía. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del suministro, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua el 15 de abril?

Sedapal indicó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que el corte de agua potable en diversos distritos de la capital el miércoles se deberá a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, orientados a optimizar la infraestructura y fortalecer la seguridad del abastecimiento.

En ese marco, pide a los usuarios tomar medidas previsionales como el almacenamiento desde ya, antes del horario de la suspensión del suministro, para aminorar el impacto de no contar con agua en sus hogares.

Asimismo, brinda el número Aquafono (01) 317-8000 para manterse informados sobre cualquier cambio en el cronograma o retrasos del restablecimiento del servicio.

Lista de distritos afectados en Lima: Horario de suspensión

De acuerdo al cronograma compartido por Sedapal, los distritos y zonas que no contarán con servicio de agua potable el 15 de abril son los siguientes en un determinado horario:

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Túpac Amaru . Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04.

. Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Túpac Amaru. Mz. V1-V2-U1-W1-T1-S1-Q1-Y1-P1-O1-G1-D1-C1.

Sin agua en La Victoria

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Urb. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Centro Poblado de Carabayllo. Cuadrante: Urb. Parque Real de Carabayllo, Urb. Portal de Santa María, Urb. Santa María, Urb. Santa María de Villa Club, Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Mariscal Andrés Santa Cruz, Av. General Córdova, calle 8 de Octubre, Av. Federico Villareal, Av. Malecón de La Marina.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en A.H. San Fernando. A.H. Unión y Progreso sector San Fernando-Canto Bello.

En La Molina

De acuerdo a la empresa estatal, las zonas afectadas en el distrito serán las siguientes que se detallan en las imágenes:

Corte de agua en La Molina.

Recomendaciones ante el corte de agua

Prioriza el almacenamiento: Llena recipientes limpios antes del horario del corte.

Dúchate rápido.

Reutiliza el agua de lavado.

No abras todos los caños a la vez apenas vuelva el servicio. Deja correr el agua hasta que salga transparente.

Así que teniendo en cuenta que Sedapal ejecutará un nuevo corte de agua en distritos de Lima el miércoles 15 de abril, se aconseja tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de la suspensión temporal.