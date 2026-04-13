Corte de agua el 13 y 14 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas el 13 y 14 de abril con la suspensión temporal del suministro, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua el 13 y 14 de abril?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, en medio de las Elecciones Generales 2026, Sedapal dio a conocer que el corte de agua este lunes 13 y martes 14 de abril se ejecutará por trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios con el objetivo de garantizar la optimización del servicio y evitar averías futuras.

Es por ello, que exhorta a los usuarios tomas medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares. De acuerdo, a Sedapal, la suspensión será solo en determinados distritos de la capital y brinda el número del Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información sobre algún cambio en el cronograma.

Distritos sin agua: Zonas afectadas el 13 de abril

Sedapal dio a conocer la lista de las zonas que se verán afectadas este lunes 13 de abril y los horarios del corte de agua:

Sin servicio en Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. El Olivar del Portillo E_Carapongo.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II y III etapa.

En La Molina

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m . en Urb. Sausalito.

. en Urb. Sausalito. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Sausalito. Cuadrante: Urb. Planicie Este.

En el Rímac

Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. en habilitación urbana La Alameda del Rímac I etapa.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Corte de agua el 14 de abril: Horario de suspensión

Por otro lado, la lista de distritos de Lima que no tendrán agua el 14 de abril, según la empresa estatal, son:

Lurigancho

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Asoc. de Prop. de la urb. Gramalote-E_Ñaña. Cuadrante: C.P. La Panteona, calles 1, 2,3, Av. Alameda del Panteón, calle Los Pinos, P.J. Independencia, P.S. 11, 14, 16.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. de Prop. de la urb. Gramalote-E_Ñaña. Cuadrante: A.H. Alto Perú. P.S. Los Pinos. P.S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), Av. Paseo de la República (Vía Expresa), Jr. Madre de Dios, Av. Arequipa, Av. Inca Garcilaso de la Vega (Av. Wilson).

Sin agua en Ate

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Raquel 3ra etapa, Urb. Mayorazgo I, II, III, IV etapa.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 6 de Julio, Comités 11 y 12, A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. San Juan de Dios, A.H. Santa Cruz, A.H. Virgen del Carmen I, P.J. 6 de Julio, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, U. Popular El Ermitaño.

En San Juan de Lurigancho

Corte de agua.

En ese sentido, ante el anuncio de corte de agua el 13 y 14 de abril en distritos de Lima, Sedapal aconseja a los vecinos que se verán afectados con la medida a almacenar el recurso hídrico desde ya.