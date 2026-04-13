Corte de agua el 13 y 14 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/04/2026
Nuevo corte de agua en distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas el 13 y 14 de abril con la suspensión temporal del suministro, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
¿Por qué será el corte de agua el 13 y 14 de abril?
A través de su canal de difusión de WhatsApp, en medio de las Elecciones Generales 2026, Sedapal dio a conocer que el corte de agua este lunes 13 y martes 14 de abril se ejecutará por trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios con el objetivo de garantizar la optimización del servicio y evitar averías futuras.
Es por ello, que exhorta a los usuarios tomas medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares. De acuerdo, a Sedapal, la suspensión será solo en determinados distritos de la capital y brinda el número del Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información sobre algún cambio en el cronograma.
Distritos sin agua: Zonas afectadas el 13 de abril
Sedapal dio a conocer la lista de las zonas que se verán afectadas este lunes 13 de abril y los horarios del corte de agua:
Sin servicio en Lurigancho
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. El Olivar del Portillo E_Carapongo.
- Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II y III etapa.
En La Molina
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Sausalito.
- Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Sausalito. Cuadrante: Urb. Planicie Este.
En el Rímac
- Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. en habilitación urbana La Alameda del Rímac I etapa.
Sin agua en San Juan de Lurigancho
Corte de agua el 14 de abril: Horario de suspensión
Por otro lado, la lista de distritos de Lima que no tendrán agua el 14 de abril, según la empresa estatal, son:
Lurigancho
- Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Asoc. de Prop. de la urb. Gramalote-E_Ñaña. Cuadrante: C.P. La Panteona, calles 1, 2,3, Av. Alameda del Panteón, calle Los Pinos, P.J. Independencia, P.S. 11, 14, 16.
- Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. de Prop. de la urb. Gramalote-E_Ñaña. Cuadrante: A.H. Alto Perú. P.S. Los Pinos. P.S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
En Lima Cercado
- Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), Av. Paseo de la República (Vía Expresa), Jr. Madre de Dios, Av. Arequipa, Av. Inca Garcilaso de la Vega (Av. Wilson).
Sin agua en Ate
- Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Raquel 3ra etapa, Urb. Mayorazgo I, II, III, IV etapa.
- Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 6 de Julio, Comités 11 y 12, A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. San Juan de Dios, A.H. Santa Cruz, A.H. Virgen del Carmen I, P.J. 6 de Julio, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, U. Popular El Ermitaño.
En San Juan de Lurigancho
En ese sentido, ante el anuncio de corte de agua el 13 y 14 de abril en distritos de Lima, Sedapal aconseja a los vecinos que se verán afectados con la medida a almacenar el recurso hídrico desde ya.