Corte de luz el 13 y 14 de abril en distritos de Lima y Callao: Zonas afectadas con suspensión del servicio

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte del servicio de luz en distritos de Lima y el Callao este 13 y 14 de abril: Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico, de acuerdo al último reporte de Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y el Callao

A través de un comunicado compartido en su página oficial, la empresa Pluz Energía Perú dio a conocer la lista de zonas que no contarán con luz en dos fechas: el 13 y 14 de abril debido a trabajos de mantenimiento preventivo, que según detalló se deberán para seguir garantizando a sus usuarios un servicio de calidad y optimización del suministro.

Este anuncio se da en medio de las elecciones que se desarrollan este lunes. En ese marco, exhorta a los vecinos de los distritos de Lima y el Callao que no contarán con electricidad de forma temporal la comprensión del caso y tomar medidas previsionales.

Distritos sin luz el lunes 13 de abril

En Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en A.H. Laderas de Chillón Mz. A Prima, A2, A3, A13, H, A PRIMA 1, A PRIMA 3, A PRIMA 4, Asoc. de Viv. Nuevo Amanecer Mz. A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, H, H1, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, O, O1, P, P1, P2, P3, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, T2, U, U1, V1, W, W1, X1 Y, Z, Z1, A.H. Villa Elvira Mz. D, E, F, A.H. Haras de Chillón Mz. B, C.

hasta las 5:30 p.m. en A.H. Laderas de Chillón Mz. A Prima, A2, A3, A13, H, A PRIMA 1, A PRIMA 3, A PRIMA 4, Asoc. de Viv. Nuevo Amanecer Mz. A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, H, H1, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, O, O1, P, P1, P2, P3, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, T2, U, U1, V1, W, W1, X1 Y, Z, Z1, A.H. Villa Elvira Mz. D, E, F, A.H. Haras de Chillón Mz. B, C. Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Micaela Bastidas Mzs. 25C, A, B, C, D, D1, D2, D3, Av. Buenos Aires cdras. 1, 7, 15, 20, 26, Asoc. La Línea Mz. A, Asoc. Tambo Inga Mz. A, Asoc. Hijos de Huaraz Mz. A, Asoc. Tres Regiones Mz. A, Asoc. El Porvenir Mz. C, Asoc. Del Predio 170 Mz. E.

Sin luz en Magdalena del Mar

Desde las 9:00 a.m. hasta las 12 m. en Jr. José Valencia (ex José Galvez) cdras. 6, 7, Jr. Echenique cdras. 6, 7.

En Lima Cercado

Desde las 9:00 a.m. hasta las 12 m. en A.H. Mirones Alto sector 8 de Octubre Mz. B, C, Av. Morales Duárez cdra. 14, 15, pasaje Bernardo Alcedo cdra. 1.

Desde la 1:30 p.m. hasta las 4:30 p.m. en Jr. Angaraes cdra. 1, Av. Sancho de Rivera cdra. 9, Jr. Callao cdras. 7, 8, 9, Jr. Tayacaja cdras. 2, 3.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Apurímac cdras. 1, 2, 3, Av. Almirante Grau cdras. 5, 6, Av. Loreto cdra. 6, Av. Buenos Aires cdras. 5, 6, Jr. Loreto cdras. 5, 6, 7, Jr. Marcopolo cdras. 4, 5, Jr. Washington cdras. 5, 6, Jr. Pedro Ruiz cdra. 4.

Tampoco habrá luz en distrito de San Isidro desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Coronel Portillo cdra. 3.

Zonas afectadas con el corte el 14 de abril

Respecto a las zonas que se verán afectadas el martes 14 de abril, la empresa brindó el siguiente ENLACE para conocer el horario de la suspensión del servicio. Entre los distritos que no tendrán electricidad ese día están Carabayllo, San Miguel, Los Olivos, Callao, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, San Martín de Porres, Lima Cercado, Puente Piedra y Andahuasi.

Así que si pensabas hacer uso de algún electromésticos el 13 o el 14 de abril revisa primero si tu zona está en la lista de distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Energía Perú.