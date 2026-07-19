Gobierno está trasladando ayuda para afectados por sismo en Chupaca, asegura el presidente Balcázar

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José María Balcázar aseveró que su administración se encuentra trabajando en favor de la población de la región Junín, luego de que ocurriera el sismo de magnitud 5.1, suscitado en la provincia de Chupaca, al pasada las 9 de la noche del sábado 18 de julio.

En entrevista para Exitosa, el mandatario destacó la prontitud del Ejecutivo para con los damnificados y deudos, a través de la comitiva encabezada por el primer ministro, Luis Arroyo, y del titular de Defensa, Amadeo Flores, que llegó esta mañana al centro poblado de Pumpuya, también reveló que la ayuda humanitaria está siendo trasladada para atender a quienes más lo necesitan.

No descarta viajar al lugar de los hechos

Durante la entrevista brindada a nuestro medio, el jefe de Estado aseveró que no han descuidado en ningún momento a la población afectada, motivo por el cual ha desplazado frazadas, medicinas, carpas y alimentos, como parte de la ayuda humanitaria para atender la emergencia.

🔴🔵 #ExitosaPerú | En comunicación con Exitosa, el presidente José María Balcázar, aseguró que la ayuda para Chupaca y anexos está en camino, tras haber llegado al aeropuerto de Junín y luego ser llevada por tierra. Precisó que se están trasladando carpas, alimentos, medicinas.... pic.twitter.com/enDH7P36Ni — Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2026

Sobre el clima frío (entre 1 a 2 grados) en el que están pernoctando los moradores tras quedar afectadas sus viviendas, indicó que el Ministerio de Salud cuenta con las vacunas suficientes para contrarrestar cualquier enfermedad respiratoria.

Consultado sobre si va a viajar a la región Junín, el presidente Balcázar no descartó que pueda que pueda ocurrir ello en las próximas horas, mientras tanto se encuentra a la espera de recibir el primer balance oficial tras la ocurrencia del sismo.

"Eso es posible. Estoy esperando la vuelta de los ministros que debe ser mañana temprano y allí tomamos decisiones. Lo principal en este momento es socorrer con lo que se necesita", respondió.

🔴🔵En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar explicó que es muy posible que viaje hasta la provincia de Chupaca, en Junín, tras el sismo de 5.1 de magnitud. pic.twitter.com/u7A2Yxaofy — Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2026

Labores que viene desarrollando el Ejecutivo

Tras el sismo ocurrido en Junín, el Ministerio del Interior informó través de un comunicado publicado este domingo19 de julio, que la Policía Nacional del Perú ha movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas, a fin de encontrar a más sobrevivientes y brindar asistencia a las personas damnificadas.

De igual manera, comunicó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha desplegado más de 50 efectivos y 10 unidades para, en conjunto con el personal policial, atender la emergencia con la remoción de escombros, evacuación de personas afectadas y atención prehospitalaria.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó más temprano el desplazamiento de dos ambulancias del SAMU Huancayo, 10 brigadistas y un Puesto Médico de Avanzada para brindar atención oportuna a la población afectada.

Asimismo, reportó que un equipo especializado de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) se desplazó hacia Huancayo para fortalecer las acciones de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Desde las entidades del Ejecutivo reafirman su compromiso para atender a la población de afectada, tal como lo hicieron hace menos de un mes cuando ocurrió el doble terremoto en Venezuela.