Nuevo SISMO en Junín se registra HOY, lunes 20 de julio, ¿cuál fue la magnitud?

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un último sismo se registró en Junín esta mañana. Conoce cuál fue la magnitud de este movimiento telúrico que impactó a la población este lunes 20 de julio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Junín hoy, ¿cuál fue la magnitud?

Luego del sismo de magnitud 5.1 que ocurrió el pasado sábado 18 de julio en Chupaca, Junín, y que hasta el momento ha dejado cinco fallecidos, los movimientos telúricos continúan registrándose en la zona. Debido a esta preocupante situación, la capital continúa enviando ayuda humanitaria, consistente en artículos de primera necesidad, para atender a los damnificados.

Asimismo, es importante recordar que el país tiene estas condiciones al estar ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

El reciente sismo este lunes 20 de julio, tuvo un impacto de 3.4 y fue registrado durante la mañana, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 06:35 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 17 kilómetros al sur este de Chupaca, Junín.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0476

Fecha y Hora Local: 20/07/2026,06:35:32

Magnitud: 3.4

Profundidad: 9 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.30

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/hZ9onJPSca — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 20, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0476, el evento tuvo una profundidad de 9 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -12.21 y longitud -75.30. Además, dada la magnitud del movimiento, los habitantes de la zona se encuentran con miedo de un sismo como el que ocurrió recientemente.

Boletín informativo sísmico nacional

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores en el país.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.4 con epicentro en Chongos Bajo, Chupaca - Junín. pic.twitter.com/cxQ1aHq6jb — COEN - INDECI (@COENPeru) July 20, 2026

La reciente publicación reportada en Junín se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional al igual que la anterior que se reportó el sábado.

Tener lista la mochila de emergencia, con elementos de primera necesidad como, agua, alimentos no perecibles, mantas, medicamentos, entre otros es de vital importancia para estar preparados ante un desastre de este tipo.

Finalmente, es fundamental conocer todos los detalles del reportados por el IGP en Junín ya que permite estar alertas ante un nuevo sismo que se registre de igual o mayor magnitud.