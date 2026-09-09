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Tendrá reunión con Keiko Fujimori

Canciller Carlos Espá sobre visita de Marco Rubio: "Va a haber importantes anuncios"

En declaraciones para la prensa, el canciller Carlos Espá, resaltó la visita al Perú del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como algo histórico.

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, calificó como "histórica" la visita al Perú del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de su gira Latinoamericana que también lo ha llevado por Ecuador y Colombia

Es importante señalar que, el representante de la administración Trump tendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, con la finalidad finiquitar el memorándum de entendimiento que propone incorporar nuestro país al Escudo de las Américas

Asegura que se vienen "importantes anuncios"

Como se recuerda, la coalición militar que impulsa Estados Unidos en Latinoamérica y que incluye a 13 países, permite la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular

Dicha incorporación del Perú al grupo élite ha sido avalado en todo momento por la presidenta Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que en febrero último, nuestro país fue declarado como Aliado Importante No-OTAN y que gozaría de todo el respaldo de Washington para hacerle frente a los principales flagelos que a diario azotan a decenas de peruanos

En ese sentido, tras recibir a Marco Rubio en el Grupo Aéreo N.º 8 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Carlos Espá aseveró que van a darse "importantes anuncios" tras la reunión que sostendrá el funcionario norteamericano con la mandataria del Perú.

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"Va a haber importantes anuncios. Ya hemos oído escuchar del Escudo de las Américas, también va a haber otros anuncios que vamos a tener un poco de paciencia y esperar hasta el día de mañana, pero nosotros nos sentimos muy contentos de haber recibido al secretario Rubio, estamos seguros que será una visita muy provechosa para todos los peruanos", señaló. 

Sobre el último pronunciamiento de la Embajada de China en el Perú, en donde destaca el ingreso sin visa para los peruanos a su territorio, el miembro del Gabinete Ministerial indicó que apelaron a la "libertad de expresión" para tal anuncio. 

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En entrevista concebida a Exitosa este miércoles 9 de septiembre, la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación), anunció que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado citará al canciller Carlos Espá para que explique los "criterios" detrás de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas.

Durante su intervención en "Hablemos Claro", la también expresidenta del Consejo de Ministros sostuvo que sería "muy grave" si Carlos Espá está siguiendo órdenes de la administración Trump. En tal sentido, consideró que la contexto requiere explicaciones, debido a sus implicancias para la soberanía nacional.

"Necesitamos que nos explique, porque sería muy grave que este Gobierno simplemente lo que esté haciendo es obedecer órdenes y no haciendo lo que le corresponde: gobernar y cuidar a nuestro país, cuidar su soberanía", enfatizó. 

De esta manera, la llegada de Marco Rubio viene generando polémica en un sector del Congreso, al alertar una presunta intromisión extranjera hacia los intereses del Perú, mientras que desde el Gobierno señalan todo lo contrario.

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