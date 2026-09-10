Tilsa Lozano asegura que no tiene problema en invitar al 'Loco' Vargas a su podcast: "¿Lo dejarán venir?"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a llamar la atención al referirse a una posible reunión con Juan Manuel 'Loco' Vargas, con quien protagonizó una relación clandestina años atrás que generó una fuerte polémica en el mundo de la farándula. Esta vez, la exmodelo dejó claro que no tendría inconvenientes en compartir nuevamente un espacio con el exfutbolista, aunque ahora desde un ámbito estrictamente laboral.

¿Tilsa Lozano y el Loco se juntarán nuevamente?

Todo ocurrió durante una conversación en su podcast 'Tres al hilo', cuando Gabriel Calvo le preguntó si estaría dispuesta a recibir a Vargas como invitado. Lejos de mostrarse incómoda, Tilsa aseguró que no suele tener problemas para trabajar con personas con las que ha tenido diferencias o conflictos en el pasado.

Además, la conductora explicó que para ella una cosa es la vida personal y otra muy distinta el trabajo. En ese sentido, recordó que anteriormente ha coincidido profesionalmente con personas que incluso hablaron mal de ella o fueron consideradas sus enemigas, por lo que no tendría razones para cerrar las puertas de su programa.

"Ya he demostrado que nunca tengo problemas de cruzarme laboralmente con nadie. Ya lo hice en su momento con personas que hablaban mal de mí o se consideraban mis enemigas; para mí no existen, es trabajo y punto", indicó.

Sin embargo, Tilsa dejó entrever que la eventual presencia del 'Loco' Vargas no dependería únicamente de ella. Su comentario, realizado en tono de broma, abrió la posibilidad de que existan otros factores relacionados con la producción del podcast que tendrían que evaluarse antes de concretar una invitación.

"Cada uno maneja su carrera como quiere y como puede. Yo no arrugo ante nadie, jamás lo hice, yo le paro el macho a quien me sienten al frente. Pero la verdad es una: ¿lo dejarían venir? Ja, ja, ja". agregó.

Tilsa se juntaría con sus enemigos

Por otro lado, la exmodelo dejó claro que aquella historia sentimental pertenece al pasado. Aunque reconoció que el ámbito personal es diferente, actualmente prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras y evitar revelar detalles sobre su situación sentimental. Además, fue consultada sobre la posibilidad de juntarse con figuras como Milett Figueroa, Shirley Arica y Yahaira Plasencia, y se mostró dispuesta.

De esta manera, Tilsa Lozano reafirmó que no mantiene vetos personales en su podcast. Incluso, su postura deja abierta la posibilidad de que el 'Loco' Vargas y otras figuras relacionadas con su pasado puedan ser invitadas si las circunstancias lo permiten.