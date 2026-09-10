Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide arresto domiciliario en Nueva York por problemas de salud

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La defensa de Cilia Flores solicitó a un tribunal federal de Nueva York que le conceda arresto domiciliario, mientras continúa el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. Sus abogados argumentaron que la medida responde a problemas de salud que requieren atención médica especializada.

Flores permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde enero y afronta un proceso junto con su esposo, Nicolás Maduro. Ambos se han declarado inocentes de los cargos formulados en su contra por las autoridades estadounidenses.

Venezuelan First Lady Cilia Flores seeks pre-trial release due to several medical, cardiac conditions.



NY-based @GuidepostGlobal would provide armed security and 24-hour monitoring as part of the proposed bail deal, according to Guidepost exec and ex DEA #2 Louis Milione. pic.twitter.com/11ZyyMqrMY — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 9, 2026

El pedido fue presentado antes del juicio y plantea que la esposa de Maduro pueda seguir bajo custodia fuera de una prisión, pero con una serie de condiciones destinadas a garantizar que permanezca en territorio estadounidense.

Alegan problemas cardíacos

De acuerdo con los argumentos de su defensa, Flores presenta palpitaciones cardíacas y dolor en la zona abdominal, además de haber experimentado episodios que, según sus abogados, requieren una evaluación médica más completa.

La defensa señaló que anteriormente habría gozado de un buen estado de salud, pero que durante su permanencia bajo custodia comenzaron a presentarse síntomas relacionados con su condición cardíaca.

Además, sostienen que una residencia privada permitiría que pueda acceder a una atención médica más adecuada mientras espera el desarrollo del proceso judicial. El pedido busca que la justicia estadounidense tome en cuenta su situación médica al momento de determinar las condiciones de su detención.

Proponen vigilancia permanente

Para evitar un eventual riesgo de fuga, los abogados propusieron que Flores permanezca en una vivienda privada de Nueva York bajo vigilancia las 24 horas.

La medida incluiría monitoreo mediante un dispositivo electrónico, custodia armada permanente, restricciones para recibir visitas y controles sobre sus comunicaciones. Con estas condiciones, la defensa pretende demostrar que su liberación de prisión no significaría que quede fuera del control de las autoridades.

Asimismo, Flores se habría comprometido a permanecer en Nueva York y cumplir las disposiciones judiciales durante todo el proceso.

Así, el pedido de arresto domiciliario se sustenta principalmente en sus presuntas afecciones cardíacas y en la necesidad de recibir atención médica especializada, mientras sus abogados plantean medidas de vigilancia para garantizar su permanencia en Estados Unidos hasta que concluya el proceso.