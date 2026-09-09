Gina Casanova propone blindar las fronteras de San Borja con inteligencia artificial para frenar la delincuencia

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de San Borja por la agrupación Somos Perú, Gina Casanova, presentó sus principales propuestas para combatir la creciente inseguridad ciudadana en el distrito. Durante el diálogo, la postulante alertó sobre el avance de la extorsión a nivel local, revelando que trabajadoras de la vía pública enfrentan amenazas constantes y cobros indebidos por parte de mafias delictivas.

Casanova detalló que diversas vendedoras de desayunos situadas en esquinas de las avenidas principales han denunciado pagar entre mil y dos mil soles mensuales a bandas criminales para evitar atentados contra sus vidas.

Frente a esta situación, la candidata cuestionó la falta de eficiencia en la respuesta municipal, señalando que un distrito con alta recaudación tributaria y vecinos al día con sus impuestos merece un servicio de seguridad que funcione a la altura de las exigencias.

Vías de escape y tecnología predictiva en los límites distritales

Para frenar la huida de los delincuentes, Casanova remarcó la urgencia de "reforzar las fronteras" de San Borja. Según explicó, arterias viales como las avenidas Javier Prado, Canadá, Angamos, Guardia Civil y la Panamericana Sur son utilizadas por la criminalidad como rutas de rápida evacuación tras cometer un ilícito.

Ante esta vulnerabilidad, la estrategia de Somos Perú no consiste únicamente en añadir más dispositivos de videovigilancia, sino en integrar cámaras equipadas con inteligencia artificial y analítica de datos.

Este sistema predictivo permitirá identificar patrones o movimientos inusuales de manera automatizada, emitiendo alertas en tiempo real para que patrullas capacitadas de serenazgo, en trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú, lleguen al lugar de la incidencia en un lapso inferior a tres minutos.

🔴🔵 #EligeBien ✅ | En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de San Borja por Somos Perú, Gina Casanova, señaló que para enfrentar la inseguridad en el distrito propone reforzar las fronteras, pero con cámaras con IA que sirvan para prevenir el delito. Agregó que... pic.twitter.com/v3TZ2aqjKv — Exitosa Noticias (@exitosape) September 10, 2026

Capacitación del serenazgo y liderazgo municipal

Asimismo, la aspirante al sillón municipal reconoció que su eventual gestión pondrá énfasis en la capacitación integral del personal de serenazgo, asegurando que cuenten con la preparación adecuada para intervenir en situaciones de riesgo. Como complemento tecnológico, planteó el desarrollo de una aplicación móvil de respuesta rápida para que los ciudadanos puedan solicitar auxilio inmediato a la central del distrito.

Finalmente, Gina Casanova enfatizó que la lucha contra el crimen exige el compromiso directo del alcalde, quien debe acudir personalmente ante el Ministerio del Interior y las autoridades del Poder Ejecutivo para exigir el despliegue de refuerzos policiales en los sectores con mayor índice delictivo identificados en el distrito.