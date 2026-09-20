Caso Liceo Naval: Mario Cortijo revela que sufrió violencia física, psicológica y sexual

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Cortijo se pronunció sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise y compartió una experiencia de su etapa escolar. El actor afirmó que fue víctima de bullying y aseguró haber sufrido violencia física, psicológica y sexual. También recordó el intento de su madre por denunciar los hechos ante su colegio.

Mario Cortijo recordó su experiencia escolar

El actor publicó un video en redes sociales luego de conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval. En su mensaje, el actor contó que aquella situación lo llevó a recordar experiencias personales relacionadas con violencia sufrida durante su etapa escolar.

"Vengo a hablar como un sobreviviente del bullying. El bullying, especialmente en los colegios de San Borja, es algo que se respira todos los días y eso la gente lo tiene que saber. Todos los días hay casos de bullying y hay casos de violencia física, psicológica y sexual", denunció.

El actor señaló que su madre acudió al colegio para denunciar las situaciones que, según su relato, él enfrentaba cuando era estudiante. Cortijo afirmó que la institución habría intentado silenciar la denuncia y proteger a algunos alumnos señalados, una experiencia que recordó al hablar públicamente sobre el bullying.

"Porque cuando mi madre hizo la denuncia en el colegio, el propio colegio intentó silenciarla y blindó a las personas que hasta hoy yo recuerdo quiénes fueron y podría decir sus nombres también", afirmó.

Cortijo también rechazó que las agresiones entre estudiantes sean presentadas como bromas o situaciones que simplemente escaparon de control. El actor sostuvo que este tipo de hechos deben ser identificados y comunicados por quienes los presencien, especialmente cuando involucran violencia contra estudiantes dentro de instituciones educativas.

El actor pidió denunciar casos de bullying

Durante su pronunciamiento, Cortijo habló desde su actual experiencia como docente. Explicó que trabaja con adolescentes y que, dentro de su espacio laboral, no permite situaciones de bullying. Además, afirmó que los profesores deben permanecer atentos a las relaciones entre estudiantes para identificar posibles casos de violencia.

El actor contó que recientemente detectó un caso de bullying en su entorno laboral y decidió comunicarlo a las autoridades del colegio. Según su relato, la institución intervino después de conocer lo ocurrido. Cortijo utilizó esta experiencia para explicar la importancia de reportar situaciones de violencia escolar oportunamente.

"Lo denuncié al colegio. Y ¿qué hizo el colegio? Lo frenó de golpe. Es así de sencillo", aseguró.

El pronunciamiento de Cortijo ocurrió mientras continúa la investigación por la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.