Sujeto detona explosivo frente a vivienda en Chapi Chico: el segundo ataque en menos de dos semanas

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La tarde de este domingo 20 de septiembre, la urbanización Chapi Chico, en el distrito de Miraflores (Arequipa), volvió a ser escenario de un atentado con explosivos. Un artefacto fue detonado frente a una vivienda de cuatro pisos en la manzana D, dejando daños severos en la fachada y en la ventana principal, que quedó prácticamente destruida.

El impacto alcanzó además a tres viviendas cercanas, generando alarma entre los vecinos que quedaron sobresaltados por la fuerte explosión.

Responsable era un falso delivery

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque habría sido perpetrado por un sujeto aún no identificado. Sin embargo, testigos señalaron que se trataría de una persona motorizada que operaba bajo la fachada de falso delivery, pues fue vista portando una mochila similar a las utilizadas en ese oficio. Tras detonar el artefacto, el agresor huyó rápidamente de la zona.

Los residentes de Chapi Chico recordaron que a menos de dos cuadras de distancia, ya se había producido otro atentado días atrás, lo que incrementa la preocupación por un patrón de violencia ligado a la extorsión. Este nuevo ataque se convierte en el segundo caso reportado en Miraflores en menos de dos semanas y el cuarto en toda Arequipa en lo que va del mes, considerando los hechos ocurridos en Mariano Melgar y Cayma.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un nuevo ataque con explosivo se registró la tarde de este domingo en Chapi Chico, en el distrito de Miraflores. Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias ataque, que ha sido el segundo en... pic.twitter.com/JeZ5dTxuq5 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 20, 2026

La Policía Nacional acordonó el área y convocó a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para realizar las pericias correspondientes. Aunque no se reportaron heridos, el temor se instaló en la comunidad, que exige mayor presencia policial y acciones concretas contra las mafias que estarían detrás de estos ataques.

Antecedente inmediato en la misma urbanización

El nuevo atentado revive el recuerdo del ataque registrado el 9 de septiembre, también en Chapi Chico, pero en la manzana B. En aquella ocasión, dos encapuchados —un hombre y una mujer— fueron captados por cámaras de seguridad cuando arrojaron un artefacto explosivo contra otra vivienda multifamiliar. La detonación afectó la fachada, ventanas y una camioneta estacionada, además de romper vidrios en casas vecinas.

Tras ese ataque, los agresores escaparon hacia el puente La Amistad y abordaron un vehículo con rumbo a Alto Selva Alegre. Al igual que en el hecho de hoy, las familias resultaron ilesas, pero la violencia dejó huellas materiales y psicológicas en la comunidad.

La repetición de atentados con explosivos en Chapi Chico evidencia un patrón de intimidación que se extiende por distintos distritos de Arequipa. La modalidad del falso delivery y el uso de mochilas para ocultar artefactos refuerzan la hipótesis de que se trataría de mafias de extorsión que buscan sembrar miedo entre comerciantes y vecinos.

Con cuatro ataques en menos de un mes, la población exige respuestas inmediatas y contundentes de las autoridades para frenar una escalada de violencia que amenaza con normalizarse en la ciudad.