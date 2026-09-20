Caso Liceo Naval: Christopher Gianotti revela que cambió de colegio a sus hijas tras experiencia de bullying

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christopher Gianotti se pronunció sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise y recordó una experiencia familiar relacionada con el bullying. El actor contó que sus hijas atravesaron situaciones de acoso escolar y que decidió cambiarlas de institución educativa ante el manejo recibido.

Gianotti recordó experiencia de sus hijas

El actor explicó que la experiencia de sus hijas con el bullying ocurrió antes de la actual polémica relacionada con el Liceo Naval Almirante Guise. El artista señaló que la situación llegó a un punto en el que consideró necesario retirarlas del colegio donde estudiaban.

La decisión, según fue explicando, estuvo relacionada con la forma en que la institución enfrentó los hechos. Gianotti manifestó que el colegio no supo manejar adecuadamente la situación, por lo que optó por buscar otro espacio educativo para sus hijas.

"Tuvimos que cambiarlas de colegio", añadió.

El actor también utilizó su experiencia personal para referirse a la responsabilidad que tienen los padres frente a las conductas de sus hijos. En ese contexto, señaló que el comportamiento de los menores también puede estar relacionado con aquello que observan dentro de sus hogares.

El caso del Liceo Naval

Las declaraciones de Gianotti se producen mientras continúa la atención sobre el caso del Liceo Naval, relacionado con una denuncia por presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años. El caso generó cuestionamientos sobre la respuesta de la institución ante situaciones ocurridas dentro del plantel.

Previamente, una docente del Liceo Naval declaró que había advertido sobre presuntos casos de bullying y hostigamiento dentro de la institución. La profesora sostuvo que posteriormente habría sufrido represalias, mientras el caso continúa generando atención pública.

🔴🔵 Surquillo: ocho alumnos del Colegio Naval fueron intervenidos tras la denuncia de presunta violación contra un compañero y trasladados al médico legista para las diligencias correspondientes.



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Asimismo, según información difundida previamente, el adolescente involucrado en la investigación habría declarado ante el Ministerio Público que sufrió episodios de bullying antes de la presunta agresión sexual. La DRELM indicó que no había recibido reportes formales previos relacionados con esos hechos.

Gianotti no afirmó que la experiencia de sus hijas estuviera vinculada directamente con el caso investigado en el Liceo Naval. Su pronunciamiento se centró en contar su propia experiencia familiar con el bullying y explicar por qué tomó la decisión de cambiar a sus hijas de colegio.

El caso del Liceo Naval y las denuncias relacionadas con bullying continúan bajo atención, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias vinculadas a la investigación. Las declaraciones del actor se suman al debate público generado por los hechos denunciados recientemente.