Caso Liceo Naval: Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy generan críticas por burlarse de abuso

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una transmisión en Kick protagonizada por Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy desató críticas en redes sociales luego de que circule un video donde realizaron se burlaban de la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise.

Transmisión en Kick genera críticas

Los creadores participaban en un reto dentro de un auto y estaban caracterizados como personajes de El Chavo del 8. Durante el directo, Gallesi realizó una intervención de connotación sexual relacionada con la denuncia, mientras Cristorata y Shaggy aparecían riendo durante ese momento.

El fragmento comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó cuestionamientos de usuarios hacia los tres streamers. Las publicaciones difundidas relacionaron el contenido de la transmisión con la denuncia presentada por la familia de un adolescente de 16 años, quien habría sufrido una agresión sexual.

Christopher Puente Viene alias "Cristorata", Andre Merino alias "Shaggy" y el actor Brandon Gallesi, se burlan del joven abusado en el Liceo Naval



Alguien tiene que parar a estos adefesios que no tienen límites, y que son reincidentes ¡MISERABLES! pic.twitter.com/QWDcwOZPMn — Chacotero (@ChacoteroPeru) September 20, 2026

El caso corresponde al Liceo Naval Almirante Guise y permanece bajo investigación. De acuerdo con la información conocida, la presunta agresión habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar, cuando los estudiantes regresaban de un campeonato interliceos de futsal realizado en Lima.

La investigación está a cargo de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. Las diligencias buscan establecer las circunstancias de lo ocurrido, determinar la participación de los adolescentes investigados y establecer si existieron responsabilidades de los adultos encargados del traslado durante ese recorrido escolar.

Investigación por denuncia continúa

En el vehículo viajaban tres adultos: el conductor y dos representantes del colegio. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante el trayecto, si los responsables advirtieron la situación denunciada y qué acciones fueron adoptadas también en el bus escolar.

El adolescente involucrado recibirá atención psicológica y asesoría legal junto con su familia, mientras continúa la investigación. Asimismo, las identidades de los menores vinculados al caso se mantienen en reserva, debido a su condición de menores de edad y a las diligencias que siguen pendientes.

🔴🔵 Surquillo: ocho alumnos del Colegio Naval fueron intervenidos tras la denuncia de presunta violación contra un compañero y trasladados al médico legista para las diligencias correspondientes.



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📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/A3GD6dQ9LX — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

El MIMP activó el acompañamiento mediante el programa Warmi Ñan. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana también dispuso que los estudiantes investigados desarrollen clases remotas mientras avanzan las actuaciones relacionadas con la denuncia presentada ante las autoridades.

La Marina de Guerra separó de sus funciones a la directora, una docente y el entrenador de la institución educativa tras conocerse la denuncia. La institución indicó que colaborará con las autoridades durante las investigaciones y aplicará medidas correspondientes si existen responsabilidades.

El caso del Liceo Naval continúa bajo investigación mientras las autoridades realizan diligencias. En redes sociales, la transmisión de Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy está vinculada a las críticas generadas por los comentarios difundidos, mientras el proceso sobre la denuncia contra estudiantes sigue su curso.