Emergencia por lluvias: Gobierno ejecutó 36 intervenciones en 16 regiones del Perú, según premier Miralles

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció ante la reactivación de intensas lluvias en distintas zonas del Perú. Desde el COEN, precisó que desde el Gobierno peruano han realizado más de 36 intervenciones de emergencia en 16 regiones para "proteger" la integridad de los damnificados.

Ejecutivo brindará reportes

Durante el reporte de acciones frente a las lluvias intensas, la presidenta del Consejo de Ministros informó que dichos reportes se realizarán de lunes a viernes, exactamente al mediodía para tener un balance de los daños e informar a la ciudadanía.

"En la última semana, el Gobierno ha ejecutado más de 36 intervenciones de emergencia en 16 regiones del país y el objetivo ha sido restablecer la conectividad vial, proteger a la población frente a los derrumbes, huaicos e inundaciones (...)", dijo ante los medios, este martes 10 de marzo.

En tal sentido, Miralles detalló que los distintos ministros de Estado han asistido hasta las distintas regiones que se han visto seriamente afectadas ante derrumbes, huaicos, inundaciones y otros desastres naturales; esto para brindar la atención correspondiente.

Ante la reactivación de lluvias en distintas zonas, la premier indicó que el Gobierno pretende tener acciones no solo reactiva, sino también "preventivas". Además, indicó que los coordinadores de INDECI estarían trabajando en conjunto con las autoridades de gobiernos regionales y locales.

El Gobierno ejecuta más de 36 intervenciones de emergencia en 16 regiones del país para restablecer la conectividad vial y proteger a la población frente a derrumbes y huaicos. 🤝 #ElPerúNosUne pic.twitter.com/XWuJhMCVSv — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 10, 2026

Maquinaria pesada y brigadas en regiones

Asimismo, la premier indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías, ha desplegado maquinaria pesada y brigadas técnicas hasta los distritos de las regiones que se han visto afectadas por las intensas precipitaciones fluviales. Se habrían atendido más de 500 emergencias viales.

Según precisó, dichas brigadas se encuentran realizando trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías; esto involucra el retiro del material desplazado hasta dichas carreteras producto de los huaicos e inundaciones.

Cabe mencionar que, dichos trabajos de descolmatación se vienen realizando con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), quienes también vienen atendiendo dicha emergencia en distintas zonas del país. "Reforzando la capacidad de la respuesta del Estado ante estas situaciones", enfatizó la premier Miralles.

En ese marco el MTC y Provías Nacional, han atendido más de 500 emergencias viales, desplegando maquinaria pesada y brigadas técnicas para limpiar derrumbes, retirar huaicos y restablecer la transitabilidad, en coordinación con la @PoliciaPeru y las Fuerzas Armadas. 🤝🇵🇪... pic.twitter.com/5mnWBsoZxY — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 9, 2026

De esta manera, algunos ministros de Estado participaron del reporte de acciones del Estado frente a los daños por intensas lluvias en las regiones del país. Estos datos serán informados constantemente para tomar conocimiento sobre las medidas que se ejecutan ante las afectaciones a viviendas, campos de cultivos y más.