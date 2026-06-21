SISMO remece el Perú HOY 21 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante la página oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se ha registrado un nuevo movimiento sísmico que ha remecido el país a horas de la madrugada de este domingo 21 de junio. Conoce dónde fue el epicentro preciso de este sismo, la magnitud y en especial cómo actuar ante un evento de esta naturaleza.

Reporte sísmico alertó en la madrugada

Debido a que el territorio peruano se ubica en una de los países con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo al encontrarse en el Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, los sismos son eventos frecuentes. Uno de ellos fue reportado durante la madrugada de este domingo 21 de junio, pocas horas después de iniciado el día, que coincide con la celebración del Día del Padre en el país.

Según el aviso publicado en las plataformas digitales del Instituto Geofísico del Perú, la magnitud que registró este movimiento telúrico fue de 4.6 y con el punto de referencia a 6km al Sur Este de Torada, Moquegua. Asimismo, la hora en la que ocurrió este sismo fue a las 3:50 horas de la madrugada del domingo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0371

Fecha y Hora Local: 21/06/2026 03:50:13

Magnitud: 4.6

Profundidad: 120km

Latitud: -17.11

Longitud: -70.80

Intensidad: II-III Torata

Referencia: 6 km al SE de Torata, Mariscal Nieto - Moqueguahttps://t.co/mekUbXmKo9 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 21, 2026

¿Qué recomendaciones se deben seguir ante la presencia de un sismo?

Frente a la presencia de un movimiento telúrico de esta magnitud a altas horas de la noche, las autoridades correspondientes recomiendan mantener la calma, tener lista en casa la mochila de emergencia que contenga todo lo necesario para evacuar y en especial, ubicar las salidas de emergencia de la casa. En ese sentido, es de vital importancia que todos en la familia puedan estar coordinados con acciones en favor del grupo.

Algunos de los elementos que se pueden considerar dentro de la mochila de emergencia son: alimentos no perecibles, agua, linternas, dinero en efectivo, útiles de aseo, radio, baterías o cargadores, mantas y mascarillas.

Otro punto relevante en cuanto a acciones a realizar luego del movimiento sísmico, es evitar saturar las líneas telefónicas y utilizar preferiblemente los mensajes de texto para comunicarse con familiares y verificar su estado, siempre llamando a la calma.

Con este aviso de un nuevo sismo reportado este domingo 21 de junio, la institución llama a la calma y a la precaución de todos en casa ante un posible desastre natural que pueda ocurrir próximamente en el país o en la capital, siempre teniendo en cuenta lo que recomiendan las autoridades para salvaguardar la integridad de todos en casa.