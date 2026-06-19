Sismo se registro, HOY 19 de junio cerca del Callao: IGP reportó movimiento telúrico esta tarde

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta tarde, el Centro Sismológico Nacional (IGP) reportó un sismo cerca al Callao. Las especificaciones del movimiento telúrico se precisaron en el reporte sísmico que fue publicado a través de las redes sociales de la institución a modo de informar a los ciudadanos la relevancia de este fenómeno que sucedió esta tarde.

Sismo fue reportado esta tarde cerca al Callao

Un sismo de magnitud 3.2 se registró la tarde de este viernes 19 de junio en las inmediaciones de la Provincia Constitucional del Callao, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 3:38:10 p. m. y tuvo una profundidad de 61 kilómetros.

De acuerdo con el reporte sísmico identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0369, el epicentro del evento se ubicó a aproximadamente 10 kilómetros al suroeste del Callao.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0369

Fecha y Hora Local: 19/06/2026,15:38:10

Magnitud: 3.2

Profundidad: 61 km

Latitud: -12.12

Longitud: -77.17

Intensidad: II Callao

Referencia: 10 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/t04VqltaIX — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 19, 2026

El IGP detalló que el movimiento sísmico alcanzó una intensidad de nivel II en la escala de Mercalli modificada en el Callao. Esto indicaría que fue un movimiento leve que pudo ser percibido solo por algunas personas, que principalmente estuvieron en zonas cercanas al epicentro, y es probable que no se hayan reportado daños materiales.

Dicho acontecimiento fue comunicado a través de los canales oficiales del Centro Sismológico Nacional, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional y brindar información en tiempo real sobre los movimientos registrados.

El IGP continúa realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y recordó que los reportes oficiales sobre terremotos, temblores y posibles réplicas deben ser consultados únicamente a través de sus plataformas institucionales.

Recomendaciones ante un sismo

Cabe importante destacar que, Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica. Por ello, los especialistas recuerdan la importancia de contar con una mochila de emergencia que contiene los elementos esenciales en una familia como, comida no perecible, agua, batería, dinero en efectivo, identificar zonas seguras dentro de los hogares, mantener la calma ayudando a los que más lo necesitan y participar en simulacros de evacuación.

Finalmente, con esta alerta, la entidad encargada de brindar información oficial y verificada sobre los sismos en el Perú exhortó a la población a mantenerse preparada ante cualquier evento de esta naturaleza. Asimismo, recomendó tomar las previsiones del caso para evitar pérdidas materiales y humanas ante un eventual movimiento telúrico de mayor magnitud que ponga en riesgo a la ciudadanía.