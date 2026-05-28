Municipalidad de Miraflores presenta la mochila de emergencia para mascotas: ¿qué elementos debe contener?

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A poco del desarrollo del Simulacro Nacional Multipeligro en todo el país el próximo 29 de mayo y ante el incremento de las mascotas en el Perú, la Municipalidad de Miraflores señaló la importancia de tener lista una mochila de emergencia para los perros y gatos que se tengan en casa y forman parte importante de las familias peruanas.

¿Qué elementos debería tener una mochila de emergencia para las mascotas?

En un diálogo con Exitosa, Viviana Meza, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores mencionó que, ante un desastre se necesita tener en cuenta no solo la mochila de emergencia de los integrantes de la familia, sino también una que contenga elementos necesarios para el cuidado de las mascotas.

Teniendo en cuenta ello, la representante de la Municipalidad enfatiza que esta medida se ha implementado porque el alcalde del distrito, Carlos Canales muestra un respaldo hacía estos seres que integran las familias. Por este motivo, la implementación toma un sentido relevante.

"La mochila de la mascota tiene comida seca que es la comida balanceada, toallitas húmedas, platito para el agua y alimentos secos, botella de agua y muy importante la cartilla de las vacunas y las enfermedades que pueda tener el perrito o gatito para que se pueda dar tratamiento, obviamente las medicinas, bolsitas para el popó", añadió Viviana Meza.

Elemento indispensable en la mochila de emergencia

Asimismo, se tomo en cuenta aspectos que se usan en la rutina diaria de las mascotas para que sean parte de los elementos que engloban la mochila de emergencia. Incluso, se alertó sobre uno de los artículos más importantes que podría definir la seguridad y bienestar de los seres de cuatro patas.

"Lo más importante es que estén con una plaquita de identificación donde salga el nombre de la mascota, atrás quien es el dueño y que de preferencia tenga un teléfono o algún dato adicional", comentó la representante de la Municipalidad de Miraflores.

Se considero este elemento esencial dado que ante un evento sísmico, las macotas puedes reaccionar de manera involuntaria y perderse. En ese sentido, la representante exhortó a usar un transportados, arnés y correa de paseo para perros y para gatos asegurar la vivienda con un emallado para que no sufran accidentes.

Finalmente, con esta iniciativa respaldada por la Municipalidad de Miraflores, la población puede preparar su mochila de emergencia para las mascotas del hogar teniendo en cuenta que elementos son necesarios para su cuidado.