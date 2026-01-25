Sismo sacudió la selva central del Perú HOY domingo 25: ¿Dónde ocurrió y qué magnitud tuvo?

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.8 este sábado 25 de enero a las 15:29 horas, con epicentro ubicado a 47 kilómetros al suroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Según el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2026-0051), el evento telúrico tuvo una profundidad de 136 kilómetros y se percibió con una intensidad III en la escala de Mercalli Modificada en la ciudad de Pucallpa.

Características del sismo

Magnitud: 4.8

4.8 Profundidad: 136 km

136 km Latitud: -8.72

-8.72 Longitud: -74.79

-74.79 Referencia: 47 km al SO de Pucallpa

47 km al SO de Pucallpa Intensidad: III (sentido levemente por algunas personas en reposo, sin daños estructurales)

¿Qué significa una intensidad III?

De acuerdo con la escala de Mercalli, un sismo de intensidad III puede ser percibido en interiores, especialmente en pisos altos, pero rara vez genera alarma o daños. Los objetos colgantes pueden oscilar ligeramente y algunas personas pueden sentir vibraciones similares al paso de un vehículo pesado.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0051

Fecha y Hora Local: 25/01/2026 15:29:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 136km

Latitud: -8.72

Longitud: -74.79

Intensidad: III Pucallpa

Referencia: 47 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 25, 2026

Recomendaciones durante un sismo

Aunque el movimiento fue moderado, las autoridades recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención en cualquier caso de sismos.

Durante el sismo:

Mantener la calma y evitar correr .

. Ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda (junto a columnas, bajo marcos de puertas resistentes o en espacios abiertos si se está en exteriores).

si se está en exteriores). Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Después del sismo:

Revisar instalaciones eléctricas y de gas para descartar fugas .

. Mantener libre las vías de evacuación.

Seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales.

Importancia de la preparación

El IGP recuerda que Perú es un país altamente sísmico, por lo que es fundamental contar con un mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín y documentos personales. Asimismo, se recomienda participar en simulacros y tener identificado un punto de reunión familiar en caso de evacuación.

El sismo de magnitud 4.8 registrado en Ucayali no generó daños reportados, pero sirve como recordatorio de la necesidad de estar preparados frente a emergencias. La prevención y la calma son claves para reducir riesgos en un país con alta actividad sísmica como el Perú.