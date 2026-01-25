Penal Castro Castro: Encuentran conexiones eléctricas, objetos punzocortantes y 'chicha canera' en nueva requisa

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un nuevo operativo contra la delincuencia que vienen llevando a cabo en los penales del país, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) halló conexiones eléctricas clandestinas en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el operativo tuvo lugar en el pabellón 2 de mediana seguridad del mencionado penal, en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM.

Desde objetos punzocortantes hasta 'chicha canera' se encontraron en el penal

Según lo reportado por la institución, la requisa inició a las 10:00 p. m. del sábado 24 de enero, cuando 25 agentes penitenciarios, servidores y autoridades empezaron a revisar cada una de las celdas, así como las pertenencias de los internos, además de las áreas comunes como: servicios higiénicos, comedor, aleros, entre otros espacios.

En ese sentido, todos los internos fueron trasladados al patio para la revisión corporal bajo los protocolos de seguridad penitenciaria, mientras los agentes empezaban a recorrer todo el pabellón, realizando una revisión exhaustiva.

Durante la inspección, los agentes desinstalaron conexiones eléctricas; además, incautaron tomacorrientes que serían usados por los internos para realizar llamadas extorsivas. Del mismo modo, se encontraron objetos punzocortantes y más de 20 litros de líquido fermentado conocido como la 'chicha canera' cuyo consumo se encuentra prohibido.

➡️ Los elementos del orden rastrillaron los 4 pisos del pabellón, detectando e incautando: 20 litros de líquido fermentado, cableado clandestino, tomacorrientes, objetos punzocortantes y otros artículos no autorizados. (2/3) pic.twitter.com/h3Xn5yea2d — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 25, 2026

El operativo fue liderado por el director del establecimiento penitenciario, Óscar Janampa Paz, y el director de la Oficina Regional Lima, Adán Rojas Ruiz, a fin de maximizar el control y el principio de autoridad en el recinto penitenciario.

Designan a Shadia Valdez Tejada como jefa encargada del INPE

Tras la renuncia de Iván Paredes Yataco por "cuestiones de salud", el gobierno del presidente José Jerí Oré designó a Shadia Valdez Tejada como nueva jefa encargada de la entidad en adición a sus funciones, puesto que, también se desempeña como vicepresidenta de la entidad.

"La política institucional de su gestión tiene como prioridad la seguridad y control de los penales a nivel nacional como un mecanismo para contribuir a la seguridad ciudadana y erradicar los actos ilícitos organizados desde los penales que afectan la tranquilidad de los peruanos", señala el INPE.

Valdez Tejada, con más de 10 años en el sector público, tendrá la misión de encaminar la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que reemplazará el INPE como la institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional del Perú.

En medio del cambio de titular el INPE, la entidad continúa realizando sus operativos contra la criminalidad organizada que opera en los penales del país.