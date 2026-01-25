Midis ofrece VACACIONES ÚTILES para más de 2 mil niños de zonas rurales

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, informó que ofrecerá vacaciones útiles para más de 2 mil 500 menores de edad de zonas rurales. Conoce aquí los cursos.

Cursos que ofertan

Hasta marzo, los más de 2 mil 500 niños podrán aprender gratis y llevar talleres de cocina, fútbol, voley, robótica, entre otras materias. Estos servicios los brindará el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, en 250 Tambos de 18 regiones.

Sumado a ello se dará reforzamiento en cursos como en matemáticas y lenguaje para las poblaciones más remotas de nuestro país como parte de la articulación del Estado. Para la inscripción se deberá acudir al Tambo más cercano y sin realizar algún pago se podrá participar.

"Todo esto es impulsado por nuestros gestores en coordinación con las instituciones educativas y los gobiernos locales", expresó Carlos Yáñez Lazo, director del programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Las regiones beneficiadas con estas vacaciones útiles son Amazonas, Apurímac, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali.

Para aquellos interesados el lanzamiento de estas sesiones educativas y lúdicas se realizó en el Tambo Ccayarpachi, en el distrito ayacuchano de Santiago de Pischa.

Inscripciones para vacaciones útiles iniciaron

Programa PAIS solicita bienes incautados a Sunat

El programa PAIS a la solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) la donación de bienes muebles como electrodomésticos, equipos de computación, tablets y teléfonos celulares, con el objetivo de acondicionar los Tambos que brindan servicios sociales a habitantes de las zonas más remotas del territorio nacional.

Para ello, el director ejecutivo de PAIS, Gral. Brig. Carlos Yañez Lazo, explicó a Carlos Chirinos Gómez, superintendente adjunto de la Sunat, que el programa que lidera articula la prestación de proyectos y actividades de entidades públicas y privadas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población rural.

"A través de los Tambos se coordina con diversas instituciones públicas y privadas para atender a pobladores que viven lejos de las urbes. También se gestiona campañas médicas con las gerencias regionales de salud y organizaciones no gubernamentales", explicó Yañez.

Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. En segundo lugar está Puno (63), tercero Loreto (53) y cuarto Huancavelica (51), además de otros a lo largo del territorio nacional. Estos puntos de ayuda social auxilian a 14 mil 960 centros poblados.

A la fecha, el programa PAIS ha enviado solicitudes de donación a la División de Disposición de Bienes y Mercancías de la Sunat para requerir muebles incautados, los cuales se encuentran en los almacenes de la superintendencia de Lurín y en otras provincias.

Es en ese contexto que ahora el programa PAÍS ofrece vacaciones útiles para los niños de las zonas más alejadas de nuestro país.