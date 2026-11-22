22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde en el Estadio IPD de Huancayo tuvo un dueño absoluto desde el pitazo inicial. Sport Huancayo salió a imponer ritmo en la altura y desarboló a Universitario de Deportes con una ráfaga temprana que encaminó el título del Torneo Clausura 2026.

Lluvia de goles, festejo arácnido y golpe tras el descanso

Javier Sanguinetti abrió la cuenta a los 9 minutos con un remate desde fuera del área y, apenas cinco minutos después, Daniel Porozo se elevó en el área para firmar el 2-0, desatando uno de los momentos más llamativos de la jornada al celebrar bailando con una máscara de Spider-Man puesta.

¡𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗿𝗼𝘇𝗼 𝘀𝗲 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗛𝘂𝗮𝗻𝗰𝗮𝘆𝗼! 🔴🕷️



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El vendaval huancaíno no dio tregua antes del descanso: a los 33 minutos, tras un penal en el que Miguel Vargas contuvo el disparo inicial, Sanguinetti capturó el rebote para marcar el 3-0 de manera inmediata.

Y cuando Universitario intentaba reacomodarse en el complemento, Porozo volvió a golpear apenas al minuto de iniciado el segundo tiempo (46') para sellar su doblete y el 4-0. El VAR anuló un quinto tanto de Falconi a los 73' por falta previa, antes de que el descuento crema llegara en el tramo final (77'-78'). Con este triunfo, el cuadro huancaíno cerró líder del Clausura con 37 puntos.

Las semifinales confirmadas entre ambos clubes

El desenlace de la última fecha dejó servido un nuevo cruce inmediato entre ambos protagonistas, esta vez por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2026. Sport Huancayo accedió como campeón del Clausura, mientras que Universitario aseguró su boleto por ubicarse segundo en la tabla acumulada (32 puntos en el Clausura).

La ida se jugará el domingo 29 de noviembre a las 3:00 p. m. en Huancayo, y la vuelta será el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental, mientras Alianza Lima aguarda en la final nacional.

La autocrítica y disculpas de Álex Valera

Al término del encuentro, la goleada golpeó fuerte en el camerino merengue y el delantero Álex Valera dio la cara ante los micrófonos de L1 MAX. Con gesto serio y sin rodeos, el atacante reconoció el bajo rendimiento colectivo y pidió disculpas directamente a los hinchas que viajaron hasta la ciudad incontrastable para alentar al equipo.

ALEXA VALERA: "Le pido DISCULPAS a toda la gente de la U que vino hasta acá. FUE UN PARTIDO HORRIBLE"



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Sport Huancayo coronó su campaña en el Clausura con una exhibición contundente en la altura, mientras Universitario se marcha con la urgencia de pasar página tras una tarde para el olvido. La revancha llegará muy pronto en unas semifinales de ida y vuelta donde ambos se jugarán el pase a la gran final frente a Alianza Lima.