22/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tarde en el Estadio IPD de Huancayo comienza a palpitar a menos de una hora del pitazo inicial de este domingo 22 de noviembre (3:00 p. m.), en un choque que concentra todas las miradas de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Universitario de Deportes visita una plaza siempre exigente en la altura con la obligación de sumar y la mira puesta en la recta final del campeonato.

Según adelantó el periodista de L1 MAX Gustavo Peralta, el once confirmado de Universitario apuesta por el equilibrio y el oficio en la altura con Miguel Vargas en el arco; Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en el bloque defensivo; Andy Polo, Juan Requena, Jorge Gutiérrez, Jairo Concha y Edison Flores en la zona medular; y José Rivera junto a Álex Valera en el frente de ataque.

Ausencias de peso y el plan del local

El armado crema llega condicionado por bajas sensibles que obligan a ajustar piezas en el recorrido y en el ataque. Gianluca Lapadula quedó descartado por precaución física pensando en los cruces decisivos que se avecinan, al igual que Horacio Calcaterra y Lisandro Alzugaray por resguardo médico, mientras que Jorge Murrugarra se pierde el duelo por acumulación de tarjetas amarillas.

Once confirmado https://t.co/FA3TASx8pC — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 22, 2026

Al frente, Sport Huancayo aún no oficializa su formación a menos de una hora del inicio, aunque apunta a pararse con Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo o Jimmy Valoyes y Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo y Diego Carabaño; Piero Magallanes, Javier Sanguinetti y Nahuel Luján; y Daniel Porozo.

El 'Rojo Matador' llega puntero del Clausura con 34 puntos (+9 de diferencia de gol), seguido de cerca por Universitario en el cuarto puesto con 32 unidades (+11), en una zona alta que completan Sporting Cristal (32 y +17) y Alianza Lima (32 y +13, ya con sus 17 partidos disputados).

¿Qué está en juego en el cierre del Clausura?

En la pelea por el Clausura, Sport Huancayo depende de sí mismo ganando en casa, mientras que un empate lo deja pendiente de que Sporting Cristal no sume de a tres ante Cienciano; Universitario, en tanto, necesita imponerse en la altura y esperar un traspié celeste para dar la vuelta.

De cara a la definición del título nacional —con Alianza Lima ya en la final tras ganar el Apertura y comandar el acumulado—, ganar el Clausura le abre a Universitario la puerta de la final directa, mientras que no lograrlo lo lleva a disputar las semifinales, escenario en el que Sport Huancayo también busca meterse en la pelea mayor si corona su campaña.

📋✍️ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗔 #ConLaUsiempre https://t.co/zuRjeIfoKm — Universitario (@Universitario) November 22, 2026

Con el once crema ya definido sin Lapadula y el cuadro huancaíno a punto de confirmar su pizarra en la altura, el duelo promete emociones fuertes de principio a fin. Cada pelota dividida puede inclinar la balanza del Clausura y definir el camino hacia las semifinales o la final directa de la Liga 1 2026.