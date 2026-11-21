21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima obtuvo una victoria por cinco goles frente a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, encuentro en el que Paolo Guerrero anotó uno de los tantos. Tras el partido, el atacante ofreció declaraciones en L1 Max sobre su retorno a la actividad luego de un periodo de lesiones, el entorno alrededor del club y la preparación para la etapa decisiva de la temporada.

Recuperación física y entorno en torno al plantel

El delantero regresó a la competencia oficial tras permanecer dos meses fuera de las canchas debido a problemas físicos que incluyeron una recaída cuando retomaba los entrenamientos grupales. Durante ese periodo, el futbolista indicó que recibió el respaldo constante de sus compañeros y que atravesó momentos anímicos complejos al no poder aportar dentro del campo.

"Es lindo volver después de dos meses de lesiones. El proceso que tuve fue duro. Fue muy duro salir de una lesión, empezar a entrenar con el grupo y nuevamente lesionarme. El grupo me apoyó muchísimo, siempre recibía consejos de mis compañeros porque uno es ser humano y a veces tiene días tristes y días de felicidad. Obvio que me sentí bajoneado por no poder apoyar", indicó.

Asimismo, el atacante abordó las críticas y versiones adversas dirigidas hacia el equipo blanquiazul a lo largo de la campaña 2026. Señaló que dedicó tiempo a su recuperación personal y espiritual frente a lo que describió como actitudes negativas en el entorno.

"Este tiempo aproveché para curarme espiritualmente porque hay muchas cosas malas, deseos malos y mucha gente que hace mucha maldad que quiere lo malo para Alianza Lima", señaló.

Postura frente a críticas y preparación para las finales

En su intervención, Guerrero añadió percepciones sobre las actitudes externas hacia el rendimiento y la integridad física de los futbolistas del club. En ese marco, vinculó su experiencia previa en la institución con la importancia de mantener el enfoque interno del grupo.

"Seguramente hay muchísima gente que quiere lo malo para el equipo: que se lesione uno, que se lesione otro, que no ganemos, que no hagamos goles y que nos vaya mal. El tema espiritual es muy importante y te lo digo porque ya ha pasado aquí", indicó.

De cara a la definición de la Liga 2026, el jugador remarcó la disposición del plantel para afrontar los partidos decisivos y destacó el intercambio cotidiano entre los futbolistas de mayor experiencia y los más jóvenes. El equipo concentró su trabajo en sostener el nivel competitivo tras el resultado obtenido ante FC Cajamarca.

"Se viene la final y el grupo está muy mentalizado. Este grupo va a dar la vida y va a dejar el alma en la cancha. El plantel está muy fuerte y muy convencido. Día a día todos los compañeros, sobre todo los más grandes, les decimos a los más jóvenes que hay que trabajar porque se nos viene lo más lindo", indicó.

En ese sentido, Paolo Guerrero expuso sus impresiones sobre su regreso tras dos meses de lesiones, las críticas en torno a Alianza Lima y la preparación del plantel para la definición del torneo luego de la victoria ante FC Cajamarca.