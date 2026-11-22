22/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga Femenina 2026 después de golear a Alianza Lima en la definición del Torneo Clausura. El conjunto crema cerró la serie en el estadio Alejandro Villanueva y celebró el título en la cancha de su clásico rival.

Las "Leonas" llegaron a la revancha con una ventaja de 3-1 conseguida en el Monumental. Finalmente, se impusieron por un resultado acumulado de 7-2, con lo que ratificaron su superioridad en la eliminatoria y se quedaron con el segundo torneo de la temporada.

Apertura y Clausura para asegurar el campeonato

La conquista del Clausura tuvo un premio adicional para Universitario: como también había obtenido el Apertura durante el primer semestre, se adjudicó automáticamente el campeonato nacional. Así, no fue necesaria una nueva definición de ida y vuelta por la corona de la temporada.

Para Alianza Lima, la final representaba la oportunidad de prolongar la disputa. Las blanquiazules necesitaban remontar la diferencia de la ida y ganar el Clausura para forzar las finales nacionales, pero no consiguieron evitar la celebración de las visitantes.

La ventaja construida en el Monumental

En el primer encuentro, Universitario encaminó su triunfo con un penal convertido por Stephanie Lacoste y un doblete de Sofía Oxandabarat. Allison Azabache descontó también desde los doce pasos para establecer el 3-1.

Ese resultado obligó a Alianza Lima a afrontar la vuelta con la necesidad de ganar por dos goles de diferencia para llevar la serie a los penales. Sin embargo, las cremas ampliaron la distancia en el marcador global y terminaron celebrando en Matute.

Regreso a la cima y boleto internacional

Con esta consagración, Universitario volvió a conquistar el campeonato femenino después de su título de 2023, cuando también superó a Alianza Lima en la definición. Aquella vez, la celebración fue en el Monumental; en esta ocasión, el festejo se trasladó al recinto blanquiazul.

El título nacional también aseguró a Las Leonas un lugar en la Copa Libertadores Femenina 2027, torneo en el que representarán al fútbol peruano.